Банк России информирует За 2018 год жителям Тверской области предоставлено кредитов в 1,4 раза больше, чем годом ранее

За 2018 год населению Тверской области выдано кредитов в объеме 93,1 млрд

рублей. Это в 1,4 раза больше, чем годом ранее, отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО.

Из них на потребительские нужды жителями региона получено 68,1 млрд рублей кредитов, что также в 1,4 раза больше, чем в 2017 году. На ипотечные жилищные кредиты приходилось 25 млрд рублей ‒ в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Средний размер ипотечного жилищного кредита в 2018 году составил 1,86 млн рублей, средневзвешенный срок кредитования – 17 лет.

На 01.01.2019 накопленный ссудный портфель розничных кредитов в регионе

составил 115,8 млрд рублей. По состоянию на 01.01.2019 на территории Тверской области действуют 2 региональных банка, 4 филиала банков (в том числе 3 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 176 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Отделение по Тверской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.