Николай Баранник: «Лучше заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций, чем ликвидацией»

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского района Николай Баранник прокомментировал итоги заседания Правительства Тверской области, на котором 2 апреля был рассмотрен вопрос о подготовке региона к прохождению пожароопасного периода.

«Лучше заниматься профилактикой чрезвычайных ситуаций, чем ликвидацией», – отметил Николай Баранник.

Он отметил, что накануне заседания правительства этот вопрос обсуждался в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований, а также тщательно прорабатывался с ГУ МЧС по Тверской области. В результате замечания, которые были сделаны специалистами в ряде территорий, главами уже устранены.

«У нас все силы мобилизованы. Договоры с организациями разных форм собственности заключены. Будем надеяться, что и погода нам поможет», – сказал Николай Баранник.

Напомним, 2 апреля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили подготовку региона к прохождению пожароопасного периода. В этом году в проведении противопожарных мероприятий будут задействованы более 7800 тысяч сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей.

«На территории Тверской области за последние годы удалось сократить количество лесных и торфяных пожаров. Необходимо сохранить эту тенденцию, обеспечить своевременную и комплексную работу по предупреждению природных пожаров. Главы муниципалитетов несут персональную ответственность за своевременную подготовку противопожарных сил и средств», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор поставил задачу во всех муниципальных образованиях провести практические занятия по подготовке к пожароопасному периоду, смотры сил и средств, опашку населённых пунктов, очистку противопожарных водоёмов, обеспечить проезд по дорогам к отдалённым поселениям.

Особое внимание должно быть уделено 13 муниципалитетам с повышенным риском возникновения природных пожаров, обозначил Игорь Руденя. Это Бельский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Конаковский, Ржевский, Лихославльский, Спировский, Торжокский, Торопецкий районы, Осташковский городской округ.

Игорь Руденя дал поручения разработать единую технологию тушения возгораний на объектах хранения твёрдых коммунальных отходов, а также провести учения по ликвидации пожаров в муниципалитетах тверского региона на границе с Псковской, Новгородской, Московской, Смоленской, Ярославской и Вологодской областями.