В 2019 году в столице Верхневолжья в рамках нацпроекта отремонтируют 33 км дорог

На заседании Правительства Тверской области, которое 2 апреля провел Губернатор Игорь Руденя, рассматривали вопросы реализации в регионе национальных проектов. Одно из решений – направить в 2019 году 840 млн рублей на проведение дорожно-ремонтной кампании в Твери в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 672 млн рублей – средства федерального бюджета, 126 млн рублей – областного, 42 млн рублей – местного.

Приоритетный национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является одним из 12 проектов, разработанных Правительством России на основе Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года.

«Реализация национальных проектов – это окно в будущее, это шанс для Тверской области развить свою экономику и инфраструктуру. Наша задача – максимально эффективно реализовать все проекты», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Губернатор поручил Министерству транспорта Тверской области перенести старт ремонтной кампании на более ранний срок, чем планировалось изначально и приступить к проведению дорожных работ в мае, чтобы завершить основные работы до начала сентября.

«К 1 сентября жители Твери возвращаются из отпусков, начинается новый учебный год и нам нужно, чтобы к этому времени пробок в городе не было», - подчеркнул Игорь Руденя.

В этом году в областной столице запланировано проведение ремонтных работ на 21 объекте общей протяжённостью более 33 км.

Основное внимание при отборе объектов, который проводился, в том числе, с учетом общественного мнения, было уделено Заволжскому району, не попавшему в масштабные ремонтные программы прошлых лет. Здесь будет отремонтировано 7 участков дорог: улицы Хромова, Паши Савельевой, Благоева, Горького, Хрустальная и Туполева, а также набережная Афанасия Никитина. Общая протяжённость участков ремонта составит более 13,5 км.

Ещё 7 объектов планируется привести в нормативное состояние в Пролетарском районе Твери: в нацпроект включены улицы Лермонтова, Машинистов, Освобождения, Оснабрюкская, Бориса Полевого, Строителей, Октябрьский проспект, бульвар Профсоюзов и Рябеевское шоссе.

В Московском районе ремонт запланирован на 4 объектах: это два участка улицы Орджоникидзе (от площади Гагарина до площади Терешковой и от площади Терешковой до бульвара Цанова), Зелёный проезд, улица Фадеева и участок проспекта Победы от Волоколамского проспекта до деревни Бобачёво. Протяжённость ремонтируемых дорог района превысит 6 км.

В Центральном районе предусмотрен ремонт улицы Бебеля, участка проспекта Победы от Волоколамского проспекта до площади Капошвара и участка улицы Андрея Дементьева – в общей сложности около 2 км дорог.

При выполнении ремонта на всех объектах будет применяться щебеночно-мастичный асфальтобетон – материал, достойно зарекомендовавший себя при проведении ремонтной кампании 2017 года силами столичного ГБУ «Автомобильные дороги».

Пресс-служба Правительства Тверской области