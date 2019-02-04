Алексей Кузьмин: «Особо охраняемые природные территории в Тверской области находятся под нашим надзором» Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области Алексей Кузьмин 2 апреля в качестве эксперта пр

Алексей Кузьмин: «Особо охраняемые природные территории в Тверской области находятся под нашим надзором»

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области Алексей Кузьмин 2 апреля в качестве эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области, где был рассмотрен вопрос о подготовке к прохождению пожароопасного периода на территории Верхневолжья.

Комментируя итоги обсуждения, глава регионального Росприроднадзора акцентировал внимание на особо охраняемых природных территориях, находящихся в Тверской области.

«Отдельно хотелось бы обратить внимание на федеральные особо охраняемые природные территории – Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник и парк-заповедник «Завидово». Мы завершили проверочные мероприятия по этим объектам. Они находятся под нашим надзором. Необходимые силы и средства для этого имеются, с МЧС взаимодействуем», – сообщил Алексей Кузьмин.

Напомним, 2 апреля губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили подготовку региона к прохождению пожароопасного периода. В этом году в проведении противопожарных мероприятий будут задействованы более 7800 тысяч сотрудников и свыше 2100 единиц техники МЧС, МВД, профильных министерств региона, дорожных служб, сельхозпредприятий, лесопользователей.

«На территории Тверской области за последние годы удалось сократить количество лесных и торфяных пожаров. Необходимо сохранить эту тенденцию, обеспечить своевременную и комплексную работу по предупреждению природных пожаров. Главы муниципалитетов несут персональную ответственность за своевременную подготовку противопожарных сил и средств», – отметил Игорь Руденя.

Губернатор поставил задачу во всех муниципальных образованиях провести практические занятия по подготовке к пожароопасному периоду, смотры сил и средств, опашку населённых пунктов, очистку противопожарных водоёмов, обеспечить проезд по дорогам к отдалённым поселениям.

Особое внимание должно быть уделено 13 муниципалитетам с повышенным риском возникновения природных пожаров, обозначил Игорь Руденя. Это Бельский, Вышневолоцкий, Западнодвинский, Зубцовский, Калининский, Кимрский, Конаковский, Ржевский, Лихославльский, Спировский, Торжокский, Торопецкий районы, Осташковский городской округ.

Игорь Руденя дал поручения разработать единую технологию тушения возгораний на объектах хранения твёрдых коммунальных отходов, а также провести учения по ликвидации пожаров в муниципалитетах тверского региона на границе с Псковской, Новгородской, Московской, Смоленской, Ярославской и Вологодской областями.