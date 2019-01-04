В Ржеве отреставрируют Обелиск советским воинам и прилегающую к нему парковую зону

Реставрацию Обелиска советским воинам, погибшим при освобождении города, и парковой зоны, расположенной рядом с объектом, обсудили на совещании по строительству мемориала Советским воинам. Оно прошло 1 апреля в Правительстве Тверской области под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Решение о ремонте Обелиска было принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством Президента России Владимира Путина 12 декабря 2018 года, в котором принял участие Игорь Руденя. Объект отреставрируют за счет областных средств.

В настоящее время составлена дорожная карта работ, которая включает в себя два этапа. Первый касается приведения в порядок самого монумента. В частности, будет усилено основание памятника, произведена замена плитки, других элементов, требующих реставрации. Второй этап связан с благоустройством парковой зоны. Здесь установят лавочки и урны, проведут работу по освещению территории, мощению дорожек, установят систему видеонаблюдения.

По поручению Губернатора Игоря Рудени, руководителям ответственных ведомств необходимо лично контролировать каждый этап работ.

Напомним, проект строительства мемориала Советскому солдату реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Куратор — Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Реставрация Обелиска советским воинам – часть этой масштабной работы.

Планируется, что к 75-летию Великой Победы, в мае 2020 года, будет завершен первый этап строительства: открыт сам монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей. Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкции линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.