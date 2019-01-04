Тверской филиал Почты России доставил ручки для участников Тотального диктанта



1000 черных и 100 красных ручек доставила Почта России в Тверскую область для проведения акции «Тотальный диктант», которая состоится 13 апреля. Черными ручками участники напишут диктант, а красными - члены экспертных комиссий проверят работы.

Всего Почта России отправила более 800 посылок координаторам проекта «Тотальный диктант» по всей России. Тотальный диктант пройдет 13 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции — третьего апреля, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.

В прошлом году проект «Тотальный диктант» собрал 227 тысяч русскоговорящих людей со всего мира. Участники написали диктант одинаковыми фирменными ручками. В этом году организаторы проекта ожидают, что не менее 250 тысяч человек по всему миру примут участие в акции.

Почта России обладает развитой логистической инфраструктурой, которая позволяет доставлять почтовые отправления даже в самые удаленные и небольшие населённые пункты. Неся на себе значительную социальную нагрузку, национальный логистический оператор уделяет большое внимание вопросам сохранения грамотности и поддержания равного доступа россиян к информации.

Тотальный диктант — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

УФПС Тверской области включает 877 отделений почтовой связи и объединяет один из самых больших трудовых коллективов Тверской области – около 5000 почтовых работников.

Почта доставляется в 9,5 тыс. удаленных и разбросанных населенных пунктов, из которых почти 20% имеют население не более 5 человек.

Протяженность 263 почтовых маршрутов составляет 40718 км. Автопарк Тверского филиала состоит из 284 автомобилей.

Пресс-служба УФПС "Почта России".