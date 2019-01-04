В 36 районах Тверской области вводится ограничение движения грузовых автомобилей

В Тверской области с 1 апреля по 1 мая 2019 года вводится ограничение движения грузовых автомобилей на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Этот вопрос обсуждался на совещании с членами Правительства Тверской области, которое 1 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя. В частности, как было доложено, в список дорог, на которых вводится ограничение движения, вошло 276 объектов в 36 районах Верхневолжья.

Временное ограничение в сезон неблагоприятных природно-климатических условий направлено на обеспечение сохранности автодорог. В указанный период к проезду по автодорогам с асфальтобетонным покрытием не допускаются транспортные средства, фактическая масса которых превышает 20 тонн, по дорогам с переходным типом покрытия – более 10 тонн.

Полный перечень автодорог, по которым запрещён проезд большегрузов, размещён на сайте Министерства транспорта Тверской области. Также в ведомстве можно оформить специальное разрешение на тяжеловесные транспортные средства.

Пресс-служба Правительства Тверской области