ПРОЛЕТАРСКИЙ «ПАРАД ПЛАНЕТ»

С 28 по 30 марта 2019 года в Тверском областном Дворце культуры «Пролетарка» проходил Международный конкурс – фестиваль детского и юношеского творчества «Парад планет» при поддержке Общественного фестивального движения «Дети России» Фонда поддержки и развития детского и юношеского творчества «Лира». «Пролетарская» творческая мастерская завоевала сразу 11 престижных наград!

Возможно - это чистое совпадение, но традиционно именно в последнюю неделю марта происходит уникальное природное явление – парад планет. Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий «выстраиваются в ряд» по линеечке, оказываясь по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. Медики и астрономы уверены, что все это не более чем редкий астрономический феномен. Астрологи считают, что парад планет оказывает особое действие на людей…

Как бы там ни было, огромный творческий всплеск в эти дни был замечен и на одноименной площадке Международного конкурса - фестиваля детского и юношеского творчества под названием «Парад планет». В этом году его участниками стали юные таланты из Москвы и Подмосковья, Мурманска, Архангельска, Саратова, Белгорода, Воркуты, городов республики Татарстан, Удмуртии, Белоруссии и, конечно же, родного Верхневолжья. Конкурсанты соревновались в номинациях: хореографические коллективы (солисты, дуэты, малая форма, ансамбль), вокал (солисты, дуэты, ансамбли), театр мод, сценическое искусство (театры, чтецы, ансамбли чтецов), хоровое пение народного и академического жанра, цирковое искусство.

Состав жюри был сформирован из специалистов высшего класса Москвы и Санкт – Петербурга. В него вошли заслуженные деятели культуры РФ, заслуженные артисты РФ, лауреаты многих конкурсов, а также выдающиеся преподаватели различных видов искусства.

Усилиями всех сторон главные цели конкурса, такие как выявление одаренных исполнителей, дальнейшее развитие и поддержка таланта исполнительского мастерства и другие – были достигнуты. Только одна творческая мастерская Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» завоевала сразу 11 престижных наград в 11 номинациях «Парада планет».

В номинации «Детский танец 5-6 лет» Лауреаты 1 степени - группа «Твиксики» клуба танцевального искусства «Ди - студия» (руководитель В.Власова, педагог – постановщик Н. Рыбакова).

В номинациях «Эстрадный танец 6-9 лет» и «Эстрадный танец 13-16 лет» Лауреаты 1 степени - группы «Скитлз» и «Ди - плюс» клуба танцевального искусства «Ди – студия» (руководитель В.Власова, педагог – постановщик Н. Рыбакова).

В номинации «Уличный танец 13 – 16 лет» Лауреаты 1 степени - группа «Ди - стайл» клуба танцевального искусства «Ди – студия» (руководитель В.Власова, педагог – постановщик Н. Рыбакова).

В номинации «Танцевальное предложение 13 – 16 лет» и «Танцевальное предложение 17 – 25 лет» Лауреаты 1 степени – образцовый ансамбль эстрадного танца «Фан +» и народный ансамбль эстрадного танца «Фантазия» (руководитель С. Саламова).

В номинации «Эстрадный танец. Смешанная группа» Лауреаты 2 степени – Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» (руководитель О.Лукиенко).

В номинации «Эстрадный вокал 6 – 9 лет» Лауреаты 2 степени – Мария Наумова и Екатерина Коротеева, в номинации «Эстрадный вокал 10 – 12 лет» Лауреаты 1 и 2 степеней Мария Соловьева и Екатерина Тахиева – солисты вокальной студии «Академия голоса» (руководитель А.Бердинская).

Поздравляем юные таланты и их педагогов с заслуженными победами в Международном конкурсе – фестивале «Парад планет» и желаем покорения новых творческих высот!