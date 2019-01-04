ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: Страховщики жизни будут предупреждать тверичан о рисках

Больше узнать об особенностях страхования жизни смогут жители Тверской области. C 1 апреля страховщики и их агенты при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора.

Страховщики и их посредники теперь обязаны информировать клиентов о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств или расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования АСВ. Информация в полном объёме и без искажений будет предоставляться клиенту в письменном виде.

«Сейчас продавцы зачастую не раскрывают все особенности предлагаемых продуктов, что приводит к завышенным ожиданиям клиентов. Особенно эта проблема актуальна для инвестиционного страхования жизни, которое многие граждане воспринимают как альтернативу банковскому вкладу. Теперь они будут знать полную и достоверную информацию о продукте, который им предлагают приобрести», – подчеркнул Николай Комаров, управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО.