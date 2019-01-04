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Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области
posted by Максим Малахов
on пн, 04/01/2019 - 16:48
1 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.
На совещании были рассмотрены обращения граждан по вопросам ремонта улично-дорожной сети, вывозу твердых коммунальных отходов, строительству новых учреждений образования в Тверской области и спортивных объектов.
Кроме того, в повестку совещания с членами регионального Правительства вошли вопросы текущей деятельности исполнительных органов власти Тверской области.