1 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.

На совещании были рассмотрены обращения граждан по вопросам ремонта улично-дорожной сети, вывозу твердых коммунальных отходов, строительству новых учреждений образования в Тверской области и спортивных объектов.

Кроме того, в повестку совещания с членами регионального Правительства вошли вопросы текущей деятельности исполнительных органов власти Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.