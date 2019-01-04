Любительские киностудии Верхневолжья представят свои фильмы на конкурсе «Земля Тверская»

С 12 по 13 апреля в Тверском областном Доме народного творчества пройдёт 52-й региональный открытый конкурс любительских видеофильмов «Земля Тверская». В нем примут участие видеостудии и отдельные авторы из 22 районов и городов Тверской области.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение мероприятия способствует сохранению и изучению истории родного края, духовно-нравственному воспитанию молодежи, поскольку фильмы кинолюбителей – это творческая летопись тверского края.

В этом году свои работы представят видеостудии из Нелидовского, Удомельского и Вышневолоцкого городских округов, Оленинского, Бежецкого, Кашинского, Калязинского, Калиниского, Старицкого, Селижаровского, Спировского, Ржевского, Жарковского, Молоковского, Торжокского, Бологовского районов, ЗАТО Озёрного, городов Твери, Торжка, Ржева.

Традиционно участники конкурса – это детские и взрослые кино и видеостудии, творческие объединения, народные видеостудии и отдельные авторы. В конкурсной программе будут показаны фильмы всех жанров: игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные и экспериментальные. Работы участников оценит профессиональное жюри, в составе которого войдут ведущие специалисты кино и видеотворчества страны и Тверской области. Также для начинающих кинематографистов будут организованы мастер-классы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.