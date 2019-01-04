Центробанк информирует: За год объем ипотечного кредитования Тверской области вырос в 1,5 раза

По данным Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО за 2018 год жителям Тверского региона было выдано 13 415 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 25 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом количество выросло в 1,4 раза, на 3 936 единиц, а объем в суммарном выражении ‒ в 1,5 раза.

Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона на начало 2019 года составил 52,8 млрд рублей, при этом погашение кредитов по наступившим срокам платежа в основном обеспечивалось своевременно: не в срок погашено лишь 0,8% совокупной задолженности

Средний размер ипотечного жилищного кредита в 2018 году составил 1,86 млн рублей, средневзвешенный срок кредитования – 17 лет, средневзвешенная ставка по ипотеке за истекший год снизилась с 10,6% до 9,5% годовых.

Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона в 2018 году не выдавались.

По состоянию на 01.01.2019 на территории Тверской области действуют 2 региональных банка, 4 филиала банков (в том числе 3 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 176 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Отделение по Тверской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу