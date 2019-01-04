Около 3000 жителей Тверской области получили компенсацию за оборудование для подключения к цифровому ТВ

2978 жителей Тверской области получили компенсации за приобретённое оборудования для подключения к цифровому телевидению. По итогам 2018 года выплаты получили 1310 человек, с начала 2019-го — ещё 1668 граждан на общую сумму порядка 1,7 млн рублей. Финансирование обеспечивается за счёт бюджета региона.

Всего на предоставление компенсаций в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей. Выплату в размере не более 1000 рублей могут получить жители региона с низким уровнем дохода за оборудование, приобретённое в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

Запуск второго мультиплекса цифрового телевидения на территории Верхневолжья состоялся 9 ноября 2018 года. Тверской регион первым в стране перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

«Нам выпала честь быть первым цифровым регионом. В рамках перехода на цифровое вещание в Тверской области было установлено 39 вышек, современное оборудование. Большую поддержку населению оказали волонтеры – более 1000 человек, которые прошли обучение на площадке Российской Телевизионной и Радиовещательной сети», — отметил Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2018 года.

В Министерстве экономического развития Тверской области была организована «горячая линия» по вопросам перехода на «цифру», где в том числе можно было оставить заявки на оказание помощи волонтёров в подключении оборудования.

В настоящее время жители Верхневолжья могут обратиться в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02, который работает круглосуточно. Актуальную информацию также можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области.