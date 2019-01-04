Поддержка Игорем Руденей Центра спасения медвежат-сирот отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка»

Новость о выделении дополнительного участка лесного фонда Центру спасения медвежат-сирот в Торопецком районе Тверской области вошла в число наиболее заметных и отмечена в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, губернатор Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям при областном Правительстве Тверской области. Обсуждался вопрос о выставлении на аукцион участка лесного фонда и затем предоставления его в аренду Центру спасения медвежат-сирот в Торопецком районе. Центр планирует расширить научно-исследовательскую площадку, где будут выхаживать медвежат, проводить их реабилитацию, готовить к возвращению в естественную среду обитания.

Опыт работы Центра активно используют иностранные коллеги, здесь проходят практику студенты российских и зарубежных вузов. Это уникальная работа, которая ведется в тверском регионе, будет и дальше получать всестороннюю поддержку, подчеркнул Игорь Руденя.

Ежегодно в Центр попадают от 8 до 20 детенышей бурого медведя из центральной и северной областей Европейской России. Выхаживанием медвежат занимаются супруги Валентин и Светлана Пажетновы.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В основе исследования – наиболее заметные заявления, решения и инициативы глав субъектов РФ.

Михаил Бородов