В Тверской области стартовал фестиваль «Театральные встречи»

30-31 марта в Тверской области проходит XXI региональный фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019». Участие в фестивале принимают театральные коллективы из Сандовского и Максатихинского районов, а также городов Кимры, Калязина и Конаково. В этом году площадкой творческого форума стал Дом культуры города Кашина.

По итогам конкурсного просмотра жюри отметят лучшие работы актеров, режиссеров, композиторов, художников. В программе фестиваля сказки для детей, комедии и мистические драмы для взрослых. Для участников фестиваля будет организована творческая лаборатория и мастер-класс.

30 марта зрителям покажут спектакли «Как Кощей на Василисе женился», «Мамуля», «За закрытою душой» и другие. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в ДК Кашина в 18:00.

«Верхневолжье обладает богатой историей развития театрального искусства, которую сегодня с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров. Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – считает Губернатор Игорь Руденя.

2019 год Указом Президента Владимира Путина объявлен в Российской Федерации Годом театра. В числе основных задач — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

В Тверской области уделяется большое внимание модернизации материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году планируется закупка мультимедийных сценических комплексов, светодиодных экранов, акустического оборудования. На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджета на 2019 год предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Профессиональные театры Тверской области в этом году представят 32 новых спектакля. В регионе будет реализован проект «Театр в глубинку» - на протяжении года коллективы посетят все города и районные центры Верхневолжья с лучшими спектаклями своего репертуара. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» зрители Твери и области смогут увидеть спектакли других театров нашей страны.

Для повышения доступности театров, популяризации семейного культурного досуга в течение года будут действовать различные акции, в частности «Доступный театр» позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли, будут участвовать во всех мероприятиях вместе с профессиональными театрами. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области