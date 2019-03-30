Игорь Руденя поздравил директора Тверской областной картинной галереи Татьяну Куюкину с юбилеем

30 марта день рождения отмечает директор Тверской областной картинной галереи, Заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Куюкина. С юбилеем её поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Избрав делом жизни служение искусству, Вы обогатили выдающееся культурно-историческое наследие Тверской области и всей России. Масштабный проект реставрации Императорского дворца и формирование современной экспозиции Тверской областной картинной галереи – во многом Ваша заслуга», — говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Татьяна Савватеевна Куюкина работает в областной картинной галерее с августа 1966 года, в должности директора — с 1988 года.

За годы своей деятельности Татьяна Куюкина неоднократно была удостоена различных наград: почетных грамота Губернатора Тверской области и Комитета по делам культуры, значка «Отличник культурного шефства над селом» МК СССР».

Почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» присвоено Татьяне Куюкиной за заслуги в развитии культуры в 1997 году. За создание высокопрофессиональной коллекции отечественного искусства XX века в областной картинной галерее она награждена Почетным дипломом Российской Академии художеств в 2004 году, за проект «Научно-познавательный фильм «Тверской императорский дворец, Опыт исторической автобиографии» — премией Губернатора Тверской области в 2008 году.

За большой вклад в развитие отечественной культуры, многолетний плодотворный труд Татьяна Куюкина в 2009 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области