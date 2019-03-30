В Старице пройдут «Крыловские краеведческие чтения»

2 апреля в Старицком краеведческом музее пройдет четвёртая региональная научная конференция «Крыловские краеведческие чтения», посвящённая истории старицкого края и соседних с ним территорий. Событие объединит учёных, краеведов, искусствоведов и музейных работников из Твери, Ржева, Старицы.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные события позволяют открыть новые интересные страницы в истории тверского края, способствуют сохранению памяти о выдающихся уроженцах тверской земли, сбережению и популяризации уникального культурного наследия Верхневолжья.

Участники представят свои доклады об истории храмов старицкой земли, достижениях известных жителей территории, традициях духовного образования и других вопросах.

В дальнейшем доклады будут опубликованы в краеведческом сборнике «Материалы и доклады Региональной научно-практической конференции «Четвертые Крыловские краеведческие чтения».

Конференция названа в честь Ивана Петровича Крылова — почётного гражданина Старицы, издателя, мецената и археолога, который стоял у истоков старицкого краеведения.

Пресс-служба Правительства Тверской области