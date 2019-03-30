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Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе, посвящённом легендарному авиаконструктору Сергею Ильюшину
posted by Максим Малахов
on сб, 03/30/2019 - 15:09
С 28 марта по 31 марта включительно Музей Победы на Поклонной Горе проводит конкурс-опрос, посвященный 125-летию со дня рождения советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
Подписчикам Музея Победы в соцсети ВКонтакте предлагается ответить на вопросы, связанные с деятельностью прославленного авиаконструктора и его легендарными изобретениями. Победителями станут три подписчика, которые смогут бесплатно посмотреть фильм «Балканский рубеж» в кинотеатре Музея Победы. Итоги конкурса будут подведены 1 апреля.
30 марта исполняется 125 лет со дня рождения создателя легендарного штурмовика Ил-2, бомбардировщика Ил-4 и целой линейки пассажирских авиалайнеров, основателя одноименного авиакомплекса, трижды Героя Социалистического Труда, генерал-полковника-инженера Сергея Ильюшина.