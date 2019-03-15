Баскетбольный клуб «Тверь» приглашает на последний домашний матч сезона 2018/2019

30 марта баскетбольный клуб «Тверь» приглашает жителей и гостей региона на последний домашний матч сезона. На своей арене тверские баскетболисты сыграют против БК «Арсенал-2» из Тулы. Начало матча – в 18:00, адрес: ул. Маршала Конева, 12.

По окончании матча БК «Тверь» пригласит всех своих болельщиков на игровую площадку для совместного фото, которое войдёт в историю клуба как самое масштабное.

Кроме того, в программе события — чествование игроков молодёжной сборной баскетбольного клуба «Тверь», которая в этом году стала чемпионом Первенства ЦФО по баскетболу среди команд юношей до 15 лет.

Домашняя арена баскетбольного клуба «Тверь» – спорткомплекс Тверского государственного технического университета – открылась после масштабной реконструкции в конце 2018 года.

«Реализация таких масштабных проектов вносит большой вклад в популяризацию ценностей активного и здорового образа жизни, способствует воспитанию новых поколений чемпионов. Программа по капитальному ремонту арены объединила спортивную общественность и предпринимателей, позволила создать необходимые условия для организации тренировочного процесса и проведения в городе Твери официальных игр всероссийского уровня по баскетболу», – отметил Губернатор Игорь Руденя в приветствии участникам торжественной церемонии открытия площадки.

Реконструкция спорткомплекса была выполнена при содействии Тверской областной федерации баскетбола и генерального партнера баскетбольного клуба «Тверь» – АО «Диэлектрические кабельные системы».

Пресс-служба Правительства Тверской области