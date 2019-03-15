29 марта в Тверской области впервые пройдёт «Ночь в театре»

29 марта впервые в Тверской области пройдёт региональная акция «Ночь в театре». Это будет единственная ночь в году, когда все театры региона откроют свои двери в столь поздний час. Мероприятие приурочено к Году театра в России.

«На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Уверен, что в Год театра талант наших актеров и режиссеров проявится с особой силой», – подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Акция «Ночь в театре» охватит все государственные театры Тверской области.

Особую программу под названием «Тайны закулисья» подготовил Тверской академический театр драмы. 29 марта в 20.00 и 22.00 любимые актёры станут для зрителей главными проводниками в кулуары театра.

Тверской театр юного зрителя в 20.00 представит совместный с театром драмы и фондом развития культуры «Отчий дом» спектакль-посвящение «Встреча» по пьесе Натальи Серовой «Кухня с ангелами». В главной роли - народная артистка РФ Наина Хонина.

Тверской театр кукол 29 марта приглашает зрителей на семейный просмотр спектакля «Журавлиные перья», созданного по мотивам японской сказки. После этого гостей ждёт творческая встреча с артистами.

Историю, почти похожую на правду, но с необычным сюжетом, покажут на сцене Вышневолоцкого областного драматического театра. Комедия-фарс «Последняя попытка» по пьесе Михаила Задорного обещает поднять настроение. В Кимрском театра драмы и комедии в 22.00 ждут зрителей на театральный капустник.

Широкую программу в рамках акции «Ночь в театре» представят также народные любительские театральные коллективы региона и Твери. На сценических площадках в 33 муниципалитетах Верхневолжья пройдут мастер-классы, открытые репетиции, творческие встречи, экскурсии, кинопоказы, спектакли и фрагменты спектаклей, в которых примут участие старейшие актеры-любители нашей области.

2019 год Указом Президента Владимира Путина объявлен в Российской Федерации Годом театра. В числе основных задач — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

В Тверской области уделяется большое внимание модернизации материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджетов предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Профессиональные театры Тверской области в этом году представят 32 новых спектакля. В регионе будут реализованы проекты «Театр в глубинку» и «Доступный театр», который позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские коллективы России.