Рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату в Тверской области установят знаки туристической навигации

Рядом с Ржевским мемориалом Советскому солдату в Тверской области планируется установить знаки туристической навигации с названием объекта на русском и английском языках. Указатели будут размещены на федеральной трассе М-9 «Балтия» и на региональных дорогах, ведущих к памятнику. Соответствующее поручение дал Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, в настоящее время на площадке будущего мемориала идёт подготовка к строительству. Закладной камень на месте памятника был заложен в ноябре 2018 года.

Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату, установленный на территории Российской Федерации. Губернатор Игорь Руденя еще раз обозначил необходимость обеспечения самого высокого уровня ответственности на всех этапах строительства Мемориала.

Идею создания в Ржевском районе масштабного мемориала Советскому солдату поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Для создания современной транспортной инфраструктуры рядом с мемориалом предполагается провести реконструкцию подъездных путей до мая 2020 года. В частности, участка автодороги «Москва - Рига» - Хорошево протяженностью 1 км с расширением до 4 полос, устройством освещения и стоянки. Рассматривается установка светофора и переходно-скоростных полос на федеральной трассе М-9 «Балтия».

Кроме того, в Ржеве запланирован ремонт более 16 км дорог на пути к мемориалу, фасадов домов, благоустройство. Параллельно со строительством мемориала советскому солдату за областные средства будет приведен в порядок Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Куратор — Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы).

Пресс-служба Правительства Тверской области