54 городских и сельских поселения Тверской области примут участие в программе благоустройства общественных и дворовых территорий в 2019 году

В 2019 году 54 городских и сельских поселения Тверской области примут участие в программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Планируется реализовать более 110 проектов благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. На эти цели из федерального бюджета предполагается направить 411 млн рублей, из регионального – 12,7 млн рублей.

«Комфортная городская среда – лицо муниципальных образований, лицо Тверской области. От того, насколько современными, удобными и комфортными будут наши города и посёлки, зависит привлекательность региона для молодёжи, развитие экономики и туризма, улучшение демографической ситуации», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Перечень объектов-участников программы «Формирование комфортной городской среды» формируется с учётом мнения граждан. В этом году работы по благоустройству пройдут в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Торжке, Андреаполе, Зубцове, Калязине, Кувшиново, Калашниково, Старице, Фирово и других населённых пунктах. В частности, в Вышнем Волочке в проект включено благоустройство сквера Венецианова (2 этап) и парка текстильщиков, в Ржеве – площади Революции и улицы Валентина Степанченко, в Калязине – городского парка.

В марте текущего года в городах с населением свыше 20 тысяч человек - Твери, Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве, Торжке, Бежецке, Бологое, Нелидово, Осташкове, Удомле, Конаково – прошло рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2020 год. Участие в нём приняли 68 тысяч жителей региона. По итогам голосования определено 16 общественных пространств, которые будут благоустроены в 2020 году.

Рейтинговое голосование даёт возможность жителям муниципалитетов влиять на будущее своих территорий, на то, какие парки, скверы и другие объекты будут благоустроены в первую очередь.

Тверской регион принимает участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. В прошлом году в программу вошли 79 дворовых территорий, 51 общественное пространство. Кроме того, 10 городских поселений стали получателями субсидий на обустройство парков. Торжок и Осташков получили дотации как победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Всего в 2017-2018 году было благоустроено 68 общественных пространств и 185 дворовых территорий, 16 парков. Общий объем финансирования составил более 677,1 млн рублей.

До 2022 года на территории Тверской области планируется реализовать 950 проектов: привести в порядок 290 общественных территорий, 660 дворов.

Пресс-служба Правительства Тверской области