Тверская область примет XVIII Всероссийские соревнования по боксу памяти мастера спорта СССР Виталия Карелина

9-13 апреля в Твери состоится одно из самых статусных в стране состязаний по боксу — XVIII Всероссийские соревнования памяти первого мастера спорта СССР по боксу Тверской области Карелина В.Н. Турнир соберет более 100 сильнейших спортсменов со всей страны и пройдёт на площадке ФОК им. С.Ахмерова.

Событие организовано Министерством спорта РФ совместно с Правительством Тверской области, Федерацией бокса России, региональной федерацией бокса, администрацией Твери.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение таких значимых мероприятий способствуют популяризации спорта, привлечению жителей региона к занятиям физической культурой и в целом здоровому образу жизни.

Одним из почётных гостей соревнований памяти Виталия Карелина станет боксёр-любитель, олимпийский чемпион 1980 года, чемпион Европы, Чемпион СССР, победитель Спартакиады народов ССС, Заслуженный мастер спорта СССР Шамиль Сабиров.

К участию в турнире приглашают мужчин и женщин от 2000 года рождения и старше, имеющих спортивную подготовку не ниже разряда «Кандидат в мастера спорта».

Тверскую область на соревнованиях представят четверо спортсменов. Илья Куликов – мастер спорта России, первый победитель Первенства мира 2013 года, неоднократный победитель и призёр Первенств России, международных и всероссийских соревнований по боксу. Евгений Фролов – кандидат в мастера спорта по боксу – член сборной команды РФ, неоднократный призёр Первенств России, всероссийских и международных соревнований. Николай Звонарев — мастер спорта России по боксу, победитель памяти В.Н. Карелина 2017-2018 годов, с 2018 года боксирует на профессиональном ринге. Яна Андреева — кандидат в мастера спорта по боксу, неоднократный победитель Первенств и Чемпионатов ЦФО, первая девушка из Тверской области, которая пробует себя на профессиональном ринге.

Всероссийские соревнования памяти первого мастера спорта СССР по боксу Тверской области Карелина В.Н. проводятся с 2004 года. В разные годы победителями и призёрами состязаний становились легендарные тверские боксеры — братья Дмитрий и Фёдор Чудиновы, Александр Арбузов, Владимир Кашкин, Виталий Рябов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области