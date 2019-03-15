Предпринимателям Тверской области предлагают выбрать страны для бизнес-миссий

Министерство экономического развития Тверской области формирует программу бизнес-миссий и выставок на 2019 год в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Свои предложения по мероприятиям могут представить предприниматели Верхневолжья.

Проведение бизнес-миссий является одним из инструментов продвижения тверской продукции, развития международного сотрудничества в экономике и привлечения инвестиций.

«Для Тверской области развитие бизнеса – приоритет. Перед нами стоят серьезные задачи. В ближайшие годы мы должны увеличить количество субъектов предпринимательства практически на 5 тысяч – это означает создание 35 тысяч новых рабочих мест», – сказал Игорь Руденя.

В настоящее время создан проектный список бизнес-миссий в зарубежные страны и регионы РФ, а также международных выставок с участием представителей региона. Эта работа ведется через региональные центры поддержки предпринимательства и экспорта. Запланированы поездки предпринимателей Тверской области в КНР, Хорватию, Казахстан, Беларусь, Армению, Венгерскую Республику, Нидерланды и другие страны, участие в выставках For Arch, Expo Food Guangzhou 2019, Chengdu International Tourism Expo, ANUGA 2019, Мир детства, WorldFood и других.

Предпринимателям предлагается внести предложения по российским регионам и зарубежным странам, являющимся целевыми рынками, для организации бизнес-миссий. А также сообщить о выставочных мероприятиях, в которых целесообразно участие тверских компаний. Кроме того, рассматриваются предложения по темам семинаров и круглых столов для предпринимателей в 2019 году.

Подать заявки на участие в мероприятиях и направить предложения необходимо до 7 апреля на электронную почту to@venturetver.ru . Дополнительная информация по телефону: (4822) 79-02-15.

Справочно: В 2018 году 38 тверских предприятий представили свои товары и услуги на зарубежных рынках в рамках бизнес-миссий в Казахстан, Сербию, Армению, Латвию, страны Бенилюкса, Узбекистан. Заключено 28 контрактов между тверскими компаниями и иностранными партнёрами. Представители Верхневолжья приняли участие в двух международных выставках: «БУДПРАГРЭС-2018» в Беларуси, а также «InternationalTechnicalFair ITF 2018» в Болгарии, по итогам которой тверское предприятие ООО «Элтех» удостоено золотой медали.

Пресс-служба Правительства Тверской области