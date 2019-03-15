ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ

Так можно охарактеризовать то, о чем в среду в актовом зале гимназии № 5 г. Конаково говорили участники «круглого стола» по теме «Защита прав людей с ограниченными возможностями здоровья». Его организаторы - администрация Конаковского района и молодежный центр «Иволга» - постарались сделать все, чтобы диалог с людьми с ограниченными возможностями состоялся и его результатом стала бы реальная помощь. Ведь жизнь инвалидов не сахар, он сопряжена с разными трудностями: финансовыми, бытовыми, адаптационными, не говоря уже про то, что ежедневно и ежечасно этим сильным людям приходится бороться с физическим недугом.



В работе «круглого стола» приняли участие руководители организаций, чья деятельность непосредственно связана с социальной помощью инвалидам, в том числе и детям, представители общественных, благотворительных и волонтерских организаций, члены Всероссийского общества инвалидов. Это заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородина, которая была ведущим «стола», заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова и ее заместитель Людмила Шапкина, заместитель главного врача ГБУЗ ТО «КЦРБ» по клинико-экспертной работе Вера Павлова, заместитель прокурора Конаковской межрайонной прокуратуры Евгений Толмачев, заместитель начальника управления образования администрации Конаковского района Татьяна Ферлей, директор АУ МЦ «Иволга» Наталья Ризаева, руководитель бюро № 14 филиала ФКУ «ГБ МСЭ по Тверской области» Ольга Никитенко, инспектор ГКУ Тверской области «ЦЗН Конаковского района» Инга Московская, директор ГБУ «КЦСОН» Конаковского района Тверской области Тамара Дорошенко, педагог-психолог ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Конаковского района Ольга Барабанова, главный специалист – руководитель группы работы со страхователями № 3 ГУ ТРО ФСС РФ Евгения Васильянова, председатель КРО ВОИ Галина Корнилова, председатель Конаковского МО ВОС Наталья Абрамова, председатель Редкинского отделения ВОИ Надежда Макарова, председатель КГОО «Надежда» Ирина Горелкина, председатель ТРООИ «Добрые дела» Иван Саврухин, представители общественных организаций и около пятидесяти жителей города и района, которые являются инвалидами и ради которых и был собран этот «круглый стол».



Общение начала Аггюль Бородина, заместитель главы администрации Конаковского района по социальной политике. Она сказала, что сначала с полезной информацией выступят специалисты, а затем можно задать свои вопросы. Также она поблагодарила присутствовавших на «круглом столе» руководителей и активистов отделений общества инвалидов в районе.

Присутствующие заслушали выступления Э.В.Кротовой, заместителя директора ГКУ ТО «ЦСПН», которая рассказала о реализации правовых актов Российской Федерации и Тверской области по вопросам соцподдержки инвалидов. О результатах и перспективах социальной реабилитации и адаптации детей с отклонениями в умственном и физическом развитии, а также семей, в которых воспитываются дети, выступила О.А.Барабанова, педагог-психолог ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». Про организацию и предоставление медицинской помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья на территории Конаковского района рассказала заместитель главврача Конаковской ЦРБ В.М.Павлова. Про обеспечение занятости инвалидов рассказала инспектор Конаковского центра занятости населения И.А.Московская. Про интеграцию и социализацию инвалидов по средствам приобщения к занятиям физкультурой и спортом рассказала заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района А.В.Федотова. О реализации программы «Доступная среда» в учреждениях культуры района рассказала ее заместитель Л.В.Шапкина. А Т.Ю.Ферлей, заместитель начальника управления образования администрации Конаковского района, довела до всех сведения об инклюзивном образовании. Заместитель Конаковского районного прокурора Е.Н.Толмачев говорил о прокурорском надзоре за исполнением законодательства о защите гражданских прав инвалидов.



После этого началось общение в формате «вопрос-ответ». Надо сказать, что вопросов было много, они были актуальными и касались в целом одного: как облегчить жизнь инвалидов и чем им может помочь не только государство, но и различные общественные и волонтерские организации.

Что же интересовало людей с ограниченными возможностями больше всего? Это, в первую очередь, вопросы, связанные со здравоохранением, в частности, с нехваткой узких специалистов (онколог, уролог), отсутствие работников, которые могли бы транспортировать больного до машины скорой помощи; волновал вопрос частого отсутствия в аптеках бесплатных лекарственных препаратов, выписанных по рецепту.

Также звучали вопросы, связанные с установлением группы инвалидности, обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Были высказаны пожелания о необходимости создания группы здоровья для занятий спортом людям с инвалидностью, сказано, что существует проблема досуга детей инвалидов (мало специализированных оздоровительных и спортивных секций и так далее), остро стоит вопрос с отсутствием развивающих занятий инвалидов детства в возрасте от 18 до 35 лет.

Итоги «круглого стола» подвела Аггюль Бородина. Она сказала, что главное – на этом «круглом столе» специалисты, представители власти, общественники, активисты общества инвалидов и просто люди, которым необходима самая разнообразная помощь, услышали друг друга, и, конечно же, продолжение разговора о столь непростой и актуальной теме будет продолжен. Главное – чтобы все это не закончилось только разговорами. В следующих номерах «Зари» мы продолжим обсуждать проблемы людей с ограниченными возможностями, и, в том числе, обязательно поговорим о такой актуальной теме, как «доступная среда».

Подготовил Максим МАЛАХОВ.

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