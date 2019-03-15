27 марта – Всемирный день театра!

ТЕАТРЫ РАЙОНА УЧАСТВУЮТ В ФЕСТИВАЛЕ

Праздновать Всемирный день театра было решено в 1961 году по решению IX конгресса Международного института театра. Он отмечается ежегодно 27 марта.



Театральные маски, грустная и веселая, символизирует два жанра – комедию и трагедию. Международный день театра - это не просто интернациональный профессиональный праздник мастеров сцены и всех работников театра, это праздник миллионов неравнодушных зрителей.

2019 год Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина объявлен в стране Годом театра. В его рамках в Конаковском районе продолжаются показы самодеятельных театров, которых у нас немало.

31 марта на областной фестиваль любительских театров в г. Кашин поедут сразу три театра нашего района. Народный театр ДК им. Воровского покажет спектакль «Странная миссис Сэвидж». Вместе с ними в фестивале примет участие народный театр «Авось-Ка», который покажет свою искрометную версию спектакля «Ханума», и молодежный театр «Парадокс» из ДК «Современник» со своей постановкой по миниатюрам Антона Чехова. Воскресный день в кашинском Дворце культуры станет днем театров Конаковского района, и наш корреспондент уже готовится поехать вместе с актерами для написания актуального и живого репортажа с места события.

Напомним, что предыдущий, 20-й по счету театральный фестиваль проходил в нашем районе, в ГДК им. Воровского и в районном ДК «Современник»!