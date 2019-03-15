С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА!

Сегодня круглую дату отмечает экс-главный редактор газеты «Заря», старожил города и района Валентина Дмитриевна КРАВЧЕНКО.



Родилась она 29 марта 1939 года в Ворошиловградской области, закончила гидрометеорологический техникум и была направлена на работу в Якутию. В 1965 году вступила в члены КПСС и переехала на постоянное место жительства в Конаково. Работала в парткоме Конаковского фаянсового завода, после окончания партшколы в 1972 году была направлена на работу в Конаковский горком КПСС. В 1974 году заочно окончила аспирантуру. В 1982 году была утверждена главным редактором районной газеты «Заря» и проработала им до 1991 года. С 1991 по 2006 год возглавляла конаковскую организацию КПРФ. Избиралась депутатом городского и районного Собрания депутатов.

Поздравления от коллег...

Валентина Дмитриевна возглавила нашу «районку» накануне больших потрясений. На тот момент это была эпоха развитого социализма, и газета «Заря» являлась ярким представителем партийной прессы, «органом Конаковского городского комитета КПСС, городского и районного Советов народных депутатов». «Заря» восьмидесятых – это газета, которую делал сплоченный коллектив из 14 человек во главе с Валентиной Дмитриевной. В непростое перестроечное время газете удавалось быть актуальной и своевременно реагировать на непростые проблемы, скопившиеся в обществе. В начале 90-х годов, в эпоху перемен, газету принял из рук В.Д.Кравченко и сохранил новый редактор Б.П.Осипов.

От всего сердца поздравляем Валентину Дмитриевну с юбилеем, желаем крепкого здоровья, бодрости и оптимизма, солнечных дней и спокойных ночей!

...и от однопартийцев

Коммунист В.Д.Кравченко пользуется огромным авторитетом среди коммунистов и сторонников нашей партии. Ее отличают верность принципам и ответственность за порученное дело. Конаковский городской комитет КПРФ от всей души поздравляет нашу уважаемую Валентину Дмитриевну с юбилеем! Здоровья, счастья, всех благ!