Выход на лед весной опасен!

Руководитель Конаковского отделения ГИМС МЧС России по Тверской области старший государственный инспектор Сергей Анатольевич Боровков:

Удивительно, но и сейчас, когда лед на водоемах очень тонок, находятся люди, готовые рискнуть своей жизнью. Кто-то выходит на водоем, чтобы сократить себе путь, кто приезжает порыбачить, а кто-то и вовсе разъезжает на транспортных средствах.



Еще раз напоминаю всем об опасности нахождения весной на льду. Из-за особых погодных условий весной повышен риск пребывания на водоёмах, покрытых льдом. В результате несерьезного отношения к собственной безопасности многие люди, выходя на лед, попадают в беду.

Уже зафиксировано несколько несчастных случаев. Так, 26 марта с весеннего льда были спасены сразу трое рыбаков, жители города Москвы и города Клина. К счастью, все обошлось, люди остались живы. Всего «искупавшихся» рыбаков в этом году зарегистрировано больше двух десятков, кроме того, на водоемах зафиксировано пять провалов различной снегоходной техники. В Конаковском районе молодой человек погиб, катаясь по льду залива на снегоходе.

В период снеготаяния чаще всего несчастные случаи происходят с детьми и подростками. Они недооценивают опасность, которая поджидает их на водоемах. С началом ледохода школьники собираются у реки, пытаются пройти по льду, некоторые даже забираются на льдины, чтобы покататься. Основная причина происшествий с детьми - безнадзорность и отсутствие конт-роля со стороны взрослых, особенно во внеурочное время.

Отправляясь на водоём, не лишним будет предупредить об этом близких или родственников, узнать телефоны спасательной службы и месторасположение ближайшей спасательной станции. При возникновении чрезвычайной ситуации надо звонить 01, 101 или по единому номеру 112.

Будьте внимательны и осторожны, выходя на лед весной, не подвергайте свою жизнь опасности.