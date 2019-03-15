МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О культуре, и не только

Когда мы говорим о развитии района, то, как правило, речь идет об экономике, привлечении инвестиций и новых рабочих местах. Но люди живут не только работой, их не меньше интересуют новинки культуры, театральные и кинопремьеры, концерты. Как говорится, культура - наше всё, и здесь никак не обойтись без работников этой сферы. Как и чем живет сегодня культура Конаковского района? Какие есть слабые места? Об этом и многом другом мы говорим с заместителем главы администрации по социальной политике Конаковского района Аггюль Бородиной.

- Аггюль Арифовна, закон о местном самоуправлении относит полномочия учредителя домов культуры и клубов, библиотек к органам местного самоуправления поселений. Как устроена сфера культуры в Конаковском районе?



-131 федеральным законом определены полномочия сельских и городских поселений, а также полномочия муниципального района по вопросам культуры, которые заключаются в следующем: организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха. А у муниципального района, помимо этих полномочий, еще и организация предоставления дополнительного образования. Администрация Конаковского района является учредителем МБУ «Конаковская МЦБ», МБУ «Районный методический центр Дворец культуры «Современник», АУ ДО «Детская школа искусств города Конаково», МБУДО «Детская школа искусств села Селихово», МБУДО «Детская школа искусств поселок Новозавидовский», МБУДО «Детская школа искусств «Элегия», МБУДО «Детская музыкальная школа поселок Редкино». Администрации всех 16 поселений являются учредителями 17 учреждений клубного типа и 19 библиотек.

С 2019 года начнется реализация

национального проекта «Культура»

на территории Конаковского

района (об этом в следующих

выпусках газеты «Заря»).



К сведению, на территории Конаковского района расположены два филиала Тверского государственного объединенного музея. Это Дом-музей С.Д.Дрожжина в поселке Новозавидовский и Конаковский краеведческий музей. Есть и частные музеи. Это музей «Конаковский фаянс» в городе Конаково, музей храмового комплекса «Завидово», дом И.С. Соколова-Микитова в п. Карачарово, музей лошади в конноспортивном клубе «Конаковские конюшни» деревни Сажино.



- Не сократилось ли количество учреждений культуры в районе за последнее время?

- Учреждения культуры в Конаковском районе не закрываются, а преобразуются. В 2018 году прошло объединение двух сельских библиотек с Домами культуры в досуговые центры (села Селихово и Дмитрова Гора). Всего на территории Конаковского района уже работают восемь досуговых центров в следующих поселениях: Изоплит, Городня, Козлово, Озерки, Завидово, Юрьево-Девичье, Селихово, Вахонино.

Так что если смотреть с точки зрения статистики, то количество юридических лиц - учреждений уменьшилось. На деле же несколько библиотек и клубов объединились в одну организацию с сохранением функций. Основная задача, которая ставится при объединении учреждений, - это уменьшить затраты на административный персонал и направить средства на развитие учреждения и повышение зарплаты сотрудников.

- А что с зарплатой сотрудников культуры в районе?

- Президентом России была поставлена задача – к 2018 году довести заработную плату работников культуры до уровня средней зарплаты в регионе, и она была выполнена. Сейчас она составляет 22116 рублей. Это было бы невозможно без областной субсидии. В 2017 году район получил на выплату стимулирующих выплат 7 миллионов 484 тысячи 900 рублей, в 2018 году эта сумма составила 23 миллиона 405 тысяч 400 рублей. На 2019 год запланирована такая же сумма. Но тут надо пояснить, что это средняя зарплата по району. Не во всех поселениях у работников культуры она одинаковая. Там, где поселением фонд оплаты труда заложен больше (ближе к средней по региону), то и зарплату сотрудники культуры получают больше. Это при том, что областная субсидия на все поселения распределяется одинаково пропорционально списочной численности учреждений.



- Состояние культуры в Конаковском районе, конечно, вызывает неподдельный общественный интерес. Какие проблемы в этой области?

- Основные проблемы связаны с нехваткой средств. Думаю, никто не станет оспаривать тот факт, что сфера культуры во все времена нуждалась в государственной поддержке и финансовых вливаниях. Да и в будущем вряд ли она станет полностью самоокупаемой. Хочу отметить, что чем лучше будет экономическая ситуация в районе, тем больше средств мы сможем выделять на развитие культуры. Ведь она, по сути, не приносит материальной прибыли, но зато выигрыш значительно больше, чем экономический эффект, – это состояние умов, воспитание молодежи и, в целом, нравственное здоровье всей нации. Финансирование сферы «Культуры» осуществляется из трех источников: местный бюджет, внебюджетные средства (платная деятельность учреждений), субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы (стимулирующие выплаты) списочного состава сотрудников. Из местного бюджета выплачивается заработная плата (оклад, гарантированные выплаты и часть стимулирующих выплат), налоги, коммунальные услуги, услуги связи, софинансирование по областным программам. Из внебюджетных средств приобретаются костюмы, сценическая обувь, канцтовары, выплачиваются стимулирующие выплаты совместителям.

Главные факторы, влияющие на эффективность работы учреждений культуры района - слабая материально-техническая база, морально устаревшее оборудование, нехватка помещений, недостаточность средств на проведение косметического или капитального ремонта зданий. В настоящее время темпы износа зданий учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры продолжают отставать от темпов проведения реконструкций и капитальных ремонтов. Если у поселения скудный бюджет, то финансирование осуществляется на минимально достаточном уровне - это только зарплата сотрудникам по МРОТ и расходы на коммунальные услуги. А на укрепление материально-технической базы, увеличение ставок творческого персонала средств не закладывается. В некоторых «очагах культуры» нет работников с профильным образованием. Как и во всех социальных сферах, наблюдается старение кадрового состава, недостаточная замена уходящих кадров молодыми специалистами с профессиональным образованием. Помимо достойной заработной платы, большое значение для молодых специалистов имеет возможность получения жилья, особенно на селе.

Конечно, в одночасье все проблемы, назревшие в сфере «культура», не решить, но обозначать болевые точки и искать пути их решения – вот над чем работает администрация района.

«Культура – это так же, как воздух:

это основа нашей жизни, это то,

на чем строится здание нашей государственности», –

Президент РФ Владимир Путин.



- А что с ремонтами наших домов культуры?

- Потребность в проведении ремонтных работ и реконструкции актуальна для всех учреждений культуры района, из которых требует капитального ремонта Озерецкий сельский Дом культуры. Новозавидовская библиотека вообще находится в здании, ремонтировать которое нет смысла - это старый деревянный дом.

Разные поселения по-разному подходят к решению вопросов ремонтов своих очагов культуры.

Комментарий главы администрации городского поселения поселок Изоплит Александра Николаевича Набатчикова:

- Дом культуры поселка Озерки был построен в 1957 году, передан на баланс городского поселения поселок Изоплит в 2008 году в предаварийном состоянии: туалеты разрушены, система отопления разморожена, паркет испорчен (залит водой при тушении пожара), потолок обвис из-за протекающей крыши. За прошедшие 10 лет, несмотря на тяжелое положение с финансами, администрацией поселения были проведены работы по приведению здания в рабочее состояние: отремонтированы туалеты, входные двери заменены на металлические, отремонтированы проводка в действующей части здания, фасад и левая стена здания, крыльцо, в фойе заменен пол, а само фойе переоборудовано в «малый зал», так как вход в большой зал закрыт из-за опасности обрушения провисшего потолка. Ни в 2017-м, ни в 2018-м никаких ремонтов не проводилось из-за отсутствия средств. В настоящее время принято решение о ремонте кровли ДК, администрацией поселения подготовлены дефектные ведомости и локальная смета на ремонтные работы. Сумма, необходимая на эти работы, 270 тысяч рублей. Администрация городского поселения поселок Изоплит изыскивает средства на проведение ремонта.

Однако надо отметить, что в Конаковском районе есть поселения, которые своими силами проводят обновление домов культуры.

Например, по программе поддержки местных инициатив был сделан ремонт в Ручьевском сельском ДК. Как прокомментировала глава Ручьевского поселения Анна Земскова, участие в проекте ППМИ позволило решить множество вопросов. С момента постройки здания ДК, а точнее с 1983 года, никаких ремонтов здесь не проводилось. Но в Ручьях много творческих коллективов, другого очага культуры в деревне нет. Поэтому на сходе граждан было принято решение - первым делом отремонтировать свой дом культуры. И у поселения все получилось, причем дважды. В 2016 году по программе ППМИ в Ручьях сделали капитальный ремонт зрительного зала, а в 2018-м - капитальный ремонт фойе. Здание ДК получило новую жизнь, помещения получили эстетичный вид, стало тепло и светло, после ремонта здесь проводятся массовые мероприятия.

Ручьи - не единственное поселение в Конаковском районе, где дома культуры были отремонтированы по программе ППМИ. Например, в поселке Новозавидовском был отремонтирован фасад ДК, в поселке Козлово также благодаря участию в программе был сделан большой ремонт в Доме культуры.

Комментарий художественного руководителя Новозавидовского ДК Ирины Теленковой: в 2016 году в посёлке Новозавидовском благодаря Программе поддержки местных инициатив капитально отремонтирован фасад здания Дома культуры. Общая стоимость работ составила 1 миллион 761 тыс. рублей. Фасад здания ДК, построенного в 1938 году, очень обветшал, и жители нашего посёлка решили на общих собраниях привести его в порядок. В нашем ДК проводится много разноплановых мероприятий, занимаются творческие коллективы, возраст участников которых от 3 лет до 75 лет. Жители собрали на ремонт 330 тысяч рублей. Сложность состояла в том, что в посёлке много проблем, и новозавидовцам очень хотелось закрыть и другие «белые пятна» в поселке. Поэтому надо было приложить много сил в убеждении людей заняться ремонтом ДК и собрать на это средства. Что и было сделано. Спасибо всем землякам, которые участвовали в сборе средств на ремонт фасада. Значительную сумму, более 100 тысяч рублей, внесли музыканты нашего ДК (настоящие и бывшие).

У работников культуры произошло повышение заработной платы.

Средняя заработная плата в 2018 году составила 22116 рублей.



- Какие существующие культурные традиции в районе и стоит ли конаковцам ожидать новых культурных событий?

- В Конаковском районе богатые культурные традиции: районный фестиваль-конкурс «Зажги свою звезду!», районный фестиваль искусств «Конаковские огни»; (2017 год стал юбилейным - 45 лет), фестиваль национальных культур «Единение», районный фестиваль вокально-инструментальных ансамблей «Дарите музыку друг другу», фестиваль духовной музыки «Русь святая, веру храни», районный конкурс «Человек года»; (2018 год стал юбилейным – 5 лет), районный фестиваль хореографических искусств «Танцевальный Mix», Волжский хоровой Собор.

В 2019 году 20 апреля пройдет первый фестиваль «Играй, гармонь, над Волгой!», в котором примут участие гармонисты из Твери, Москвы, Московской области, Ржева, Ростова Великого, Перми и других городов.

Нам действительно есть чем гордиться!

Подготовила И.Третьякова