Новая рубрика. «Нравственность и духовность»

Начиная с этого номера в «Заре» учреждается новая рубрика, в которой будут публиковаться материалы на тему духовно-нравственного воспитания, в первую очередь, детей и подростков. Как известно, в Конаковском районе учрежден координационный совет по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи под председательством главы Конаковского района Олега Лобановского. Совет работает во исполнение стратегии по духовно-нравственному воспитанию, принятой губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Духовность - основа воспитания

В Конаковском районе прошла коллегия сотрудников образования. Тема заседания «О реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Конаковском районе».



Участники коллегии отметили, что в Конаковском районе накоплены значительные ресурсы для нового уровня развития в части создания эффективной системы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации детей. Сложился определенный опыт духовно-нравственного и социального развития личности ребенка путем приобщения к патриотическим, культурно- историческим традициям района, России. Развито сотрудничество с традиционными религиозными организациями в решении задач духовного и нравственного возрождения. По итогам работы коллегия решила определить приоритетной задачей деятельности образовательных учреждений духовно-нравственное воспитание и просвещение детей, так в первоочередных задачах образования - развитие межведомственного взаимодействия и сотрудничества образовательных учреждений и религиозных организаций. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано реализовать комплекс мероприятий, направленных на популяризацию учебного модуля «Основы православной культуры».

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫМИ

Каждое утро мы просыпаемся, идем завтракать, затем нас ждут ежедневные дела и заботы, окружают родственники и друзья. В этом круговороте жизни человек не задумывается: «Я проснулся, значит, я ЖИВ!», «Я пошел, значит, У МЕНЯ ЕСТЬ СИЛЫ ИДТИ!», у меня ЕСТЬ крыша над головой, у меня ЕСТЬ ПИЩА, чтобы утолить голод, я НЕ ОДИН, меня окружают родные люди, в нашей стране НЕТ ВОЙНЫ… Все, что нас окружает, кажется таким естественным, само собой разумеющимся. Люди мечтают о новых гаджетах, автомобилях, модной одежде – это кажется значимым. Но если на миг остановиться и представить себе, что из вышеописанной цепочки «выпало» какое-то звено… Человек начинает по-настоящему ценить что-то, только потеряв.

Мы не задумываемся, почему мы так живем. А происходит это потому, что такова воля Божья. Мы его дети, и наш заботливый Отец Небесный дает нам здоровье, пищу и кров. И как любящий родитель шлепает малыша в воспитательных целях, Господь попускает нам скорби.

Современный человек живет в грехе и не чувствует его. Страшно, когда для нас грех становится образом нашей жизни, и мы не чувствуем, как наша душа загнивает, гибнет. Тогда и «случаются» жизненные обстоятельства, которые помогают нам увидеть наши собственные грехи. Это бывает, когда мы или кто-нибудь из наших родных заболевает или кто-то из наших родных и близких умирает, когда мы попадаем в очень затруднительное положение в семейной жизни или на работе.

И тогда мы сразу понимаем всю пустоту и суету нашей жизни. Как молнией озаряется наше сознание, и мы видим, насколько бессмысленна жизнь без Бога. Тогда мы начинаем обращаться к Богу, кричим и взываем к Нему.

Но стоит ли ждать скорбей? Не подскажет ли нам наша с вами совесть, как стоит поступать в своей жизни?

В Евангелии от Луки описан случай, когда Господь исцелил десять больных проказой и только один пришел к нему со словами благодарности. «Тогда Иисус сказал: не ДЕСЯТЬ ли очистились? где же ДЕВЯТЬ ?»

Сейчас во время Великого поста хочется еще раз разбудить нашу спящую совесть: «А я не среди тех ли неблагодарных из девяти?». Как я ежедневно, ежечасно благодарю Господа за посланные блага, радости и скорби? Что я конкретно сделал для спасения своей души?

Нужно посмотреть вокруг: есть многодетные семьи, болящие, одинокие старики, нуждающиеся в нашей душевной и материальной заботе. До настоящего времени не построен храм в Конакове. Нам должно быть стыдно, что более чем сорокатысячный город живет без настоящего храма, и многие не приходят на службы только потому, что в действующих часовнях тесно и душно. Мало кто знает, что на улице 1-я Набережная (в районе больничного городка) планируется строительство храма в честь Святого Александра Невского. Православные приходы д.Карачарово и с.Селихово активно занимаются православным образованием детей, этим школам также не хватает средств. Да мало ли еще добрых дел?

В царской России было заведено десятую часть дохода отдавать в пользу церкви. Для нашего современного сознания это, наверное, многовато, но можно, в очередной раз покупая что-то вкусненькое или нарядненькое для тела, «купить» что-то хорошее для спасения души. Можно, например, ввести в семейный бюджет 200 рублей в неделю «обязательный платеж» на строительство храма или другие благотворительные цели. Не очень обременительную для себя сумму каждый определит сам, исходя из своего дохода, но для нуждающихся в этих средствах это будет значительное подспорье.

Хочется, чтобы побольше конаковцев остались неравнодушными и поняли, что вера только тогда спасает человека, когда она соединена с благодарностью к Богу!

Алексей Широков, студент МЭИ КЭК.