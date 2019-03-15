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ПРОБЛЕМА С МОРГОМ: ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА
В «Заре» от 25 января 2019 года был помещён материал под названием «Больная тема». В нём шла речь о состоянии современной медицины и её перспективах в свете национальных программ, изложенных Президентом В.В.Путиным. Автор А. Полушин осветил ряд проблем в области здравоохранения, имеющих место в г. Конаково, а именно - отсутствие в городе современного морга и полноценного функционирования роддома. Поскольку эти вопросы находятся в компетенции региональных властей, они были доведены до сведения губернатора Тверской области и министерства здравоохранения Тверской области. На днях автором получен ответ министерства здравоохранения Тверской области по одной из поднятых проблем - по вопросу строительства нового морга. Выдержку из этого ответа мы доводим до сведения жителей города и района.
Уважаемый Анатолий Васильевич!
Министерство здравоохранения Тверской области рассмотрело ваше обращение, поступившее в адрес Совета депутатов города Конаково, о неудовлетворительном состоянии существующего морга и строительстве нового в г. Конаково и сообщает следующее.
В соответствии с поручением губернатора Тверской области И.М.Рудени администрацией ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» совместно с администрацией муниципального образования «Конаковский район» прорабатывался вопрос реализации на территории Конаковского муниципального образования нескольких инвестиционных проектов, в том числе: строительство новой больницы в п. Новозавидовский, реконструкция здания в с. Городня под офис врача общей практики и строительство патологоанатомического корпуса на территории ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница».
По состоянию на 1 марта 2019 г. решений по участию в строительстве патологоанатомического корпуса на территории ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» потенциальными инвесторами не принято.
Средства в областном бюджете Тверской области на строительство нового здания морга в 2019 году отсутствуют.
Данный вопрос будет рассмотрен министерством здравоохранения Тверской области при формировании бюджета отрасли «Здравоохранение» на 2020 год.
В то же время следует отметить, что предоставление ритуальных услуг в соответствии с действующим законодательством возложено на специализированные организации, не входящие в систему здравоохранения.
Строительство (капитальные ремонты) ритуальных залов (залов прощания с усопшими) за счет средств отрасли «Здравоохранение» является нецелевым использованием бюджетных средств. В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения отнесены к вопросам местного самоуправления.
Заместитель министра здравоохранения Тверской области И.В.Барышев.
ЭХО ВОЙНЫ
13 марта ветераны и члены клуба «Россияночка» посетили музей Калининского фронта. Здесь нас очень тепло встретили и провели интереснейшую экскурсию.
Из рассказа экскурсовода мы узнали о тяжелейших боях на калининской земле, об истории образования Калининского фронта, о подвигах солдат и командиров, совершенных при защите наших родных мест.
Очень сильное впечатление произвела на нас выставка «Детство, опаленное войной». Мы словно окунулись в свои молодые годы. Многие экспонаты выставки оказались близкими, дорогими и знакомыми для наших сердец. Детская колыбелька, игрушки, старый патефон, радиотарелка, фотографии, открытки и письма вызвали ностальгические воспоминания.
Врезались в память потрясающей силы плакаты времен Великой Отечественной войны.
Война уходит все дальше, но воспоминания о ней не стираются из памяти. Очень хотелось бы мира и спокойствия для наших детей, внуков и правнуков. Пусть память об ужасах войны хранится только в музеях.
А поездка эта состоялась благодаря помощи с автотранспортом депутата районного Собрания депутатов Геннадия Хамитовича Садыкова.
Светлана КУЗИНА, председатель клуба «Россияночка».
ПРИХОДИТЕ ПОПАРИТЬСЯ!
В баню, что у фаянсового завода, я хожу мыться с самого детства. А еще раньше мы с бабушкой ходили в старую баню, которая стояла на берегу Донховки, это примерно напротив старой проходной завода. Она была небольшая, но очень чистенькая, и там вместо тазов для мытья стояли деревянные шайки с одной ручкой.
Нынешняя баня мне особенно запомнилась в осень 1941 года, когда мы приехали к бабушке и деду в эвакуацию. Город Конаково уже стал прифронтовым, враг приближался к Москве, здесь было полно пленных и эвакуированных, многие приходили мыться в баню, и она работала с раннего утра до позднего вечера.
Когда враг подошел близко к городу, фаянсовый завод прекратил свою работу, и баня тоже. И только после того, как немцев отогнали, запустили фаянсовый завод, а с ним и баню. Радости нашей не было предела!
Сейчас наша баня осталась одна на всю округу. Сюда приезжают попариться, помыться из деревень Белавино, Сажино, Ручьи, Вахонино, сел Свердлово, Селихово и других.
Баню не так давно отремонтировали: исправили и заменили краны, привели в порядок печи, душевые, побелили стены и потолки, в парилке поставили отменные скамейки, в предбаннике – столики, где можно выпить чаю, воды. В бане работает буфет, его хозяйка Любовь Николаевна Коротичева всегда приветлива, внимательна.
Да и все работники бани очень заботливые и добрые люди: это заведующая Татьяна Николаевна Иванова, кассир Татьяна Николаевна Архипова, рабочие бани Елена Валерьевна Туркова и Маргарита Александровна Львова и, конечно же, истопник Андрей Александрович Колосов, благодаря которому в парилке всегда вдоволь жару, пару до самого вечера!
И этот небольшой, но очень слаженный и ответственный коллектив прекрасно справляется со своими обязанностями.
Мы все, постоянные клиенты, благодарим их, искренне поздравляем с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался 17 марта. Желаем всем здоровья, удач, личного благополучия и добрых дел!
В вестибюле нашей бани много красивых цветов, к Новому году наряжается елка-красавица. Здесь мы себя чувствуем уютно, спокойно, душевно. Спасибо всем за прекрасную баню, которая дарит нам здоровье и хорошее настроение.
Людмила СОЛОВЬЕВА.
г. Конаково.