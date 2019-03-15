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ПРОБЛЕМА С МОРГОМ: ОТВЕТ МИНИСТЕРСТВА

В «Заре» от 25 января 2019 года был помещён материал под названием «Больная тема». В нём шла речь о состоянии современной медицины и её перспективах в свете национальных программ, изложенных Президентом В.В.Путиным. Автор А. Полушин осветил ряд проблем в области здравоохранения, имеющих место в г. Конаково, а именно - отсутствие в городе современного морга и полноценного функционирования роддома. Поскольку эти вопросы находятся в компетенции региональных властей, они были доведены до сведения губернатора Тверской области и министерства здравоохранения Тверской области. На днях автором получен ответ министерства здравоохранения Тверской области по одной из поднятых проблем - по вопросу строительства нового морга. Выдержку из этого ответа мы доводим до сведения жителей города и района.

Уважаемый Анатолий Васильевич!

Министерство здравоохранения Тверской области рассмотрело ваше обращение, поступившее в адрес Совета депутатов города Конаково, о неудовлетворительном состоянии существующего морга и строительстве нового в г. Конаково и сообщает следующее.

В соответствии с поручением губернатора Тверской области И.М.Рудени администрацией ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница» совместно с администрацией муниципального образования «Конаковский район» прорабатывался вопрос реализации на территории Конаковского муниципального образования нескольких инвестиционных проектов, в том числе: строительство новой больницы в п. Новозавидовский, реконструкция здания в с. Городня под офис врача общей практики и строительство патологоанатомического корпуса на территории ГБУЗ Тверской области «Конаковская центральная районная больница».

По состоянию на 1 марта 2019 г. решений по участию в строительстве патологоанатомического корпуса на территории ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» потенциальными инвесторами не принято.

Средства в областном бюджете Тверской области на строительство нового здания морга в 2019 году отсутствуют.

Данный вопрос будет рассмотрен министерством здравоохранения Тверской области при формировании бюджета отрасли «Здравоохранение» на 2020 год.

В то же время следует отметить, что предоставление ритуальных услуг в соответствии с действующим законодательством возложено на специализированные организации, не входящие в систему здравоохранения.

Строительство (капитальные ремонты) ритуальных залов (залов прощания с усопшими) за счет средств отрасли «Здравоохранение» является нецелевым использованием бюджетных средств. В соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения отнесены к вопросам местного самоуправления.

Заместитель министра здравоохранения Тверской области И.В.Барышев.

ЭХО ВОЙНЫ

13 марта ветераны и члены клуба «Россияночка» посетили музей Калининского фронта. Здесь нас очень тепло встретили и провели интереснейшую экскурсию.

Из рассказа экскурсовода мы узнали о тяжелейших боях на калининской земле, об истории образования Калининского фронта, о подвигах солдат и командиров, совершенных при защите наших родных мест.

Очень сильное впечатление произвела на нас выставка «Детство, опаленное войной». Мы словно окунулись в свои молодые годы. Многие экспонаты выставки оказались близкими, дорогими и знакомыми для наших сердец. Детская колыбелька, игрушки, старый патефон, радиотарелка, фотографии, открытки и письма вызвали ностальгические воспоминания.

Врезались в память потрясающей силы плакаты времен Великой Отечественной войны.

Война уходит все дальше, но воспоминания о ней не стираются из памяти. Очень хотелось бы мира и спокойствия для наших детей, внуков и правнуков. Пусть память об ужасах войны хранится только в музеях.

А поездка эта состоялась благодаря помощи с автотранспортом депутата районного Собрания депутатов Геннадия Хамитовича Садыкова.

Светлана КУЗИНА, председатель клуба «Россияночка».

ПРИХОДИТЕ ПОПАРИТЬСЯ!

В баню, что у фаянсового завода, я хожу мыться с самого детства. А еще раньше мы с бабушкой ходили в старую баню, которая стояла на берегу Донховки, это примерно напротив старой проходной завода. Она была небольшая, но очень чистенькая, и там вместо тазов для мытья стояли деревянные шайки с одной ручкой.

Нынешняя баня мне особенно запомнилась в осень 1941 года, когда мы приехали к бабушке и деду в эвакуацию. Город Конаково уже стал прифронтовым, враг приближался к Москве, здесь было полно пленных и эвакуированных, многие приходили мыться в баню, и она работала с раннего утра до позднего вечера.

Когда враг подошел близко к городу, фаянсовый завод прекратил свою работу, и баня тоже. И только после того, как немцев отогнали, запустили фаянсовый завод, а с ним и баню. Радости нашей не было предела!

Сейчас наша баня осталась одна на всю округу. Сюда приезжают попариться, помыться из деревень Белавино, Сажино, Ручьи, Вахонино, сел Свердлово, Селихово и других.

Баню не так давно отремонтировали: исправили и заменили краны, привели в порядок печи, душевые, побелили стены и потолки, в парилке поставили отменные скамейки, в предбаннике – столики, где можно выпить чаю, воды. В бане работает буфет, его хозяйка Любовь Николаевна Коротичева всегда приветлива, внимательна.

Да и все работники бани очень заботливые и добрые люди: это заведующая Татьяна Николаевна Иванова, кассир Татьяна Николаевна Архипова, рабочие бани Елена Валерьевна Туркова и Маргарита Александровна Львова и, конечно же, истопник Андрей Александрович Колосов, благодаря которому в парилке всегда вдоволь жару, пару до самого вечера!

И этот небольшой, но очень слаженный и ответственный коллектив прекрасно справляется со своими обязанностями.

Мы все, постоянные клиенты, благодарим их, искренне поздравляем с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, который отмечался 17 марта. Желаем всем здоровья, удач, личного благополучия и добрых дел!

В вестибюле нашей бани много красивых цветов, к Новому году наряжается елка-красавица. Здесь мы себя чувствуем уютно, спокойно, душевно. Спасибо всем за прекрасную баню, которая дарит нам здоровье и хорошее настроение.

Людмила СОЛОВЬЕВА.

г. Конаково.