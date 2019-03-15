На Международном фестивале музыки И.С. Баха в Твери играют джаз

28 марта в Тверской академической филармонии в рамках XXVIIМеждународного фестиваля музыки И.С. Баха выступает известный ансамбль камерной музыки «Classic’n’Jazz». В программе – произведения Вивальди, Моцарта, Чайковского, Кемпферта, Миллера, Уоррена, Гершвина и других авторов.

Ансамбль «Classic’n’Jazz» создан в 1992 году. Коллектив выступает на московских концертных площадках – в Малом и Рахманиновском залах консерватории, Доме музыки, участвует в творческих вечерах композиторов и певцов, в фестивалях музыки, пленэрах. Музыканты выступали за границей – странах Латинской Америки, Германии и Испании.

«Областная филармония всегда дарит нам интересные премьеры, запоминающиеся встречи с выдающимися артистами и коллективами, масштабные проекты, которые уже получили признание публики. Все это – важный вклад в развитие культуры тверского края и всей России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверской фестиваль музыки И.С. Баха – один из наиболее известных и ярких ежегодных музыкальных форумов страны. Впервые фестиваль прошел в областной филармонии в 1993 году. За это время Тверь приняла выдающихся солистов современности, ведущие оркестровые и хоровые коллективы России и зарубежья.

В этом году в первый день фестиваля состоялась мировая премьера – на сцене филармонии прозвучало произведение норвежского композитора Мартина Ромберга «Flores Malum», написанное специально для Губернаторского камерного оркестра «Российская камерата», который выступил в расширенном составе.

26 марта в рамках фестиваля состоялся традиционный концерт стипендиатов Губернатора Тверской области «Молодые дарования Тверского края».

31 марта впервые в Твери выступит органист-виртуоз из Австрии Клаус Кухлинг. 1 апреля – ансамбль «GNESSIN BAROQUE» с программой «Итальянская Европа». 2 апреля состоится торжественное закрытие фестиваля. На сцене выступит Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата», виолончелист из Франции Марк Дробинский. В концерте примет участие лауреат международных конкурсов скрипачка Анна Мильтонян.

Пресс-служба Правительства Тверской области