Принят региональный закон об объединении Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района

28 марта Законодательным собранием Тверской области принят в двух чтениях региональный закон об объединении Вышневолоцкого района и города Вышний Волочек. Согласно документу, объединенное муниципальное образование получает наименование «Вышневолоцкий городской округ».

Объединительный процесс начался по инициативе общественности Вышневолоцкого района в декабре 2018 года. Губернатор Игорь Руденя во время рабочей поездки в муниципальное образование поддержал идею объединения. Но при этом подчеркнул, что принять решение должны сами жители города и района.

Губернатор отметил, что укрупненное муниципальное образование во взаимодействии с региональной властью будет более эффективно планировать развитие дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства, решать вопросы в сфере общественного транспорта, здравоохранения, образования. В рамках единого бюджета объединенных территорий появятся возможности более гибкого маневрирования при решении неотложных задач.

«Укрупнение, если говорить в теории, преследует две цели. Первая – снизить затраты на муниципальное управление, чтобы был один глава администрации, один состав депутатов и одна администрация, которые бы несли ответственность за все муниципальное образование. Вторая цель – укрепление бюджетов. Конечно, областная власть будет оказывать поддержку – субсидировать, помогать оформлять активы, размещать инвесторов. Но всегда проще говорить, когда один руководитель есть на территории», – сказал Игорь Руденя.

В феврале горожане и жители сельских поселений высказали свою позицию на публичных слушаниях: за объединение выступили более 70% участников. Затем представительные органы всех поселений, а также Вышнего Волочка и Вышневолоцкого района приняли решение о согласии населения на объединение. Депутаты Собрания депутатов Вышневолоцкого района внесли в областной парламент соответствующую законодательную инициативу. На выездном заседании комитета Законодательного собрания Тверской области по государственному устройству и местному самоуправлению 25 марта было принято единогласное решение рекомендовать областным депутатам принятие законопроекта в двух чтениях.

Объединение поселений Вышневолоцкого района с городским округом город Вышний Волочек направлено на оптимизацию территориальной организации органов местного самоуправления, совершенствование и повышение эффективности управления, сокращение административно-управленческого аппарата и затрат на его содержание, оптимизацию расходов и создание новой надежной доходной базы бюджета, а также на повышение инвестиционного потенциала, развитие хозяйственной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области