Осташков – лидер среди популярных направлений для отдыха в предстоящие майские праздники

Город Осташков возглавил рейтинг малых городов России, популярных для отдыха и путешествий на майские праздники в 2019 году. Об этом сообщается на сайте российского сайта бронирования отелей Tvil.ru.

«Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона. Наши основные сегменты – активный и культурный туризм, паломнический, гастрономический», – считает губернатор Игорь Руденя.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют майские поездки в малые города на период от 2,5 до 5 дней и тратят на проживание в гостиницах и домах от 2 до 4 тысяч рублей на семью в сутки. В Осташкове гости планируют провести в майские праздники в среднем четверо суток, потратив на бронирование жилья 3,1 тыс. рублей.

В пятерку самых популярных малых городов также вошли Лахденпохья на берегу Якимварского залива Ладожского озера в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Бахчисарай в Крыму и курорт минеральных вод Железноводск в Ставрополье.

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и домов туристами для проживания с 1 по 12 мая 2019 года.

Михаил Бородов