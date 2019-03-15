В Тверской области в 2019 году планируют построить четыре новые котельные

Строительство четырех новых котельных запланировано в Тверской области в 2019 году. Вопрос финансовой поддержки муниципалитетов по этому направлению, а также выделения областных средств на модернизацию и капремонт объектов теплоснабжения в районах обсуждался на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени. Строительство котельных запланировано в Нелидово, Бологое, Лихославле, ЗАТО Озерный. Оно будет вестись в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019-2021 годы.

«Мы идем по пути выполнения нашей важнейшей задачи – развития системы ЖКХ. Строительство новых котельных – значимый шаг в ее реализации. Модернизация коммунального хозяйства будет продолжена – других вариантов нет», – обозначил Игорь Руденя.

В настоящее время определены подрядные организации, которые будут строить котельные в Лихославле и ЗАТО Озерный. По объекту в Бологое ведутся необходимые конкурентные процедуры, по Нелидово – проектная документация находится на проверке в ГАУ «Госэкспертиза Тверской области».

Кроме того, в 2019 году четыре муниципалитета представили в Министерство энергетики и ЖКХ региона заявки на реконструкцию в рамках адресной программы пяти объектов теплоэнергетики – это Конаковский район, поселок Кесова Гора, Нелидово и Ржев. В частности, в Ржеве речь идет о проектировании муниципальной котельной для замещения котельной краностроительного завода. Это позволит обеспечить теплоснабжение 59 жилых домов, пяти социально значимых учреждений.

Напомним, с 2017 года область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и модернизацию объектов тепло-энергетического комплекса. В 2018 году в рамках региональной программы были капитально отремонтированы 24 объекта в 13 муниципальных образованиях. Общая стоимость работ составила порядка 100 млн рублей, из них более 74 млн рублей – средства областного бюджета.

Финансовая помощь предусмотрена и в текущем году. 23 муниципальных образования уже представили заявки в региональное Министерство энергетики и ЖКХ. В том числе заявлена потребность в средствах на капитальный ремонт тепловых сетей и котельных

в Твери, Старице, Нелидово, Торопце, Ржеве, Западной Двине, Ржевском, Конаковском и других районах.

Пресс-служба Правительства Тверской области