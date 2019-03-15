ЦЕНТРОБАНК ИНФОРМИРУЕТ: За 2018 год наибольший объем кредитов был предоставлен предприятиям по производству транспортных средств и оборудования

За 2018 год юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Тверской области выдано кредитов в размере 111,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2017 году.

По информации Отделения Тверь ГУ Банка России по ЦФО, в Тверском регионе сохраняется тенденция роста объемов кредитования в большинстве основных видов экономической деятельности. Существенный рост объемов кредитования отмечен в таких отраслях как производство машин и оборудования (в 2,2 раза), производство транспортных средств и оборудования (в 2,2 раза), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (в 2,6 раза). Самые значительные суммы кредитных средств в 2018 году были предоставлены предприятиям по производству транспортных средств и оборудования – 32,7 млрд рублей.

Весомую кредитную поддержку в истекшем году получили предприятия сельского и лесного хозяйств региона, которым было предоставлено 10,3 млрд рублей кредитов (рост относительно 2017 года в 1,4 раза), строительства (8,1 млрд руб., рост в 2,1 раза), торговые организации (17,8 млрд руб., рост в 1,3 раза).

В результате наращивания объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросла и величина общей ссудной задолженности по данной категории заемщиков – за 2018 год она увеличилась на 25,5% и на начало 2019 года составила 85,5 млрд рублей. Наиболее существенный рост задолженности был в видах деятельности, пользующихся в текущем году наибольшей кредитной поддержкой: производстве транспортных средств и оборудования, производстве машин и оборудования, производстве готовых металлических изделий, строительстве.

Объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса Тверской области в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос в 1,4 раза и составил 28,2 млрд рублей; размер задолженности за истекший год увеличился на 6,6% – до 14,2 млрд рублей.

По состоянию на 01.01.2019 на территории Тверской области действуют 2 региональных банка, 4 филиала банков (в том числе 3 филиала банков, головные организации которых находятся в другом регионе), 176 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу