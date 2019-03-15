Мероприятия в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги проходят в Верхневолжье

28 марта в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги в Твери проходит встреча читателей с известными писателями Игорем Жуковым и Наталией Волковой, а также художником-иллюстратором Галиной Лопачёвой. Мероприятие организовано Российской государственной детской библиотекой.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, встреча с известными писателями станет настоящим подарком для юных книголюбов, и проведение подобных акций необходимо для приобщения подрастающего поколения к чтению и хорошим книгам.

В этом году Неделя детской и юношеской книги отмечает своё 76-летие и посвящена Году Театра в России.

В столице Верхневолжья литературный праздник охватит сразу несколько площадок. В большом читальном зале областной библиотеки им. А.М. Горького проходят выступления писателей, автограф-сессия, презентация книг, концерт детских творческих коллективов. Также творческие встречи и мастер-классы писателей и художника-иллюстратора в течение дня состоятся в Центре детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина, Центральной городской библиотеке им. А. И. Герцена, Тверской епархиальной православной средней школе во имя святителя Тихона Задонского.

Игорь Жуков - поэт, сказочник, драматург, сценарист. Автор более 30 книг стихов и сказок для детей и взрослых. Печатался в журналах «Юность», «Уральская Новь», «Вопросы литературы», «Воздух», «Мурзилка», «Веселые картинки», «Остров Тутитам» (Германия), «Aufgabe» (Нью-Йорк), «BoekieBoekie» (Голландия). Автор сценариев и текстов песен для радиоспектаклей «Радио России» по сказкам классических авторов. Участвовал в создании сценария анимационного фильма «Кин-дза-дза!». Лауреат Всероссийской премии по детской литературе «Книгуру», всероссийских конкурсов «Новая детская книга», «Start Up», «Книга Года. Выбирают дети (10 лучших книг для детей)», Всероссийской премии имени Корнея Чуковского в номинации «За развитие новаторских традиций Корнея Чуковского в современной отечественной детской литературе».

Наталия Волкова - поэт, сказочник, Золотой дипломант конкурса «Золотое Перо Руси - 2008», лауреат конкурса «Золотое Перо Руси - 2009», премии на лучшее произведение для подростков им. Сергея Михалкова (2012) и лауреат премий им. Ершова и К. Васильева, финалист премии им. Крапивина (2017).

Галина Лопачёва - художник, иллюстратор детских книг, член Московского союза художников.

Пресс-служба Правительства Тверской области