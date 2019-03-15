На конкурс «Красная книга глазами детей» в Верхневолжье поступило более 500 работ

Жителей Верхневолжья приглашают принять участие в голосовании по определению победителей творческого конкурса рисунка «Красная книга Тверской области глазами детей. Сохраним исчезающие виды». Всего на конкурс, объявленный Минприроды региона, поступило более 500 работ.

Финалисты определены в трёх возрастных категориях: 5-7 лет, 8-10 лет, 11-14 лет. В конкурсную комиссию вошли представители Тверского художественного колледжа имени А.Г. Венецианова, областной станции юных натуралистов, общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области, кафедры физической географии и экологии Тверского государственного университета, областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького.

Выбор победителей конкурса – за жителями Тверской области. Проголосовать можно на https://mpr-tver.ru/opros/opros_mpr_tver.php . Голосование продлится до 1 апреля 2019 года включительно.

Конкурс «Красная книга Тверской области глазами детей» проводится с 2010 года. Участники представляют творческие работы о животных, занесённых в Красную книгу Тверской области или Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области