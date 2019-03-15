Соцработникам Тверской области объявлены благодарности Губернатора

За значительный вклад в развитие системы социальной защиты населения Верхневолжья и достигнутые трудовые успехи семи сотрудникам отрасли объявлена Благодарность Губернатора Тверской области.

В их числе медсестра Комплексного центра социального обслуживания населения Фировского района Инна Аникина, которая 19 лет посвятила работе в сфере социальной поддержки. Сейчас Инна Аникина работает в стационарном отделении для престарелых и инвалидов.

Также почётной награды удостоены Анна Севостьянова, воспитатель младшей группы Нелидовского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и Ирина Шатова из Конаково, учитель-логопед реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Всего в настоящий момент в системе социальной защиты населения Тверской области трудятся более шести тысяч человек. Сотрудники отрасли не просто оказывают взрослым и детям поддержку в трудных жизненных ситуациях, но и дарят им душевное тепло и заботу.

Пресс-служба Правительства Тверской области