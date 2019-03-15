В Тверской области пройдут учебные сборы для молодых поисковиков в рамках проекта «Ржевский выступ»

С 26 по 28 апреля 2019 года в Тверской области пройдут учебные сборы «К Поиску Готов!» по итогам курса молодого поисковика в рамках межрегионального поисково-мемориального проекта «Ржевский выступ». Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов. Организатор сборов – Тверское региональное поисково-исследовательское объединение «Память поколений».

Развитие поискового движения – одна из важных задач, связанных с реализацией молодёжной политики в Тверской области.

«Поисковое движение играет большую роль в патриотическом воспитании молодёжи. Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих сверстников понимают, какую цену наша страна заплатила за Победу и что такое настоящий патриотизм», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Учебные сборы пройдут на территории Холмецкого сельского поселения Оленинского района в форме полевой практики и итоговых испытаний для отработки полученных навыков.

Участники закрепят знания по военной археологии, антропологии и антропометрии, документированию поисковых работ, использованию поискового оборудования, пройдут военными тропами в форме РККА. А также познакомятся с историческими событиями, произошедшими на северо-западной окраине Ржевского выступа, проектами поискового движения России. Молодых и начинающих поисковиков ждёт культурная и военно-спортивная программы.

В 2019 году в Тверской области вновь пройдет значимое для поискового движения событие – вблизи будущего Ржевского мемориала советскому солдату откроется постоянный лагерь Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Участие в ней примут группы поисковых отрядов из регионов России и ближнего зарубежья. Всего полевой лагерь сможет принять 500 человек – учёных, специалистов полевого и архивного поиска, волонтеров.

Ежегодная Вахта Памяти пройдет с 8 по 21 июня на территории деревни Толстиково Ржевского района, в местах кровопролитных боёв 1941-1943годов. В наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек.

Память воинов, павших под Ржевом, увековечат в мемориале советскому солдату по проекту «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Инициативу о создании монумента поддержал Президент России Владимир Путин. На мемориале будут увековечены имена 62 тысяч солдат, погибших на ржевской земле.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Созданный филиал получит статус филиала Музея Победы.

Параллельно со строительством мемориала советскому солдату за областные средства будет приведен в порядок Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города.

Пресс-служба Правительства Тверской области