1 апреля в Тверской области стартует весенняя призывная кампания

27-28 марта в областном военкомате проходит инструкторско-методический сбор по подготовке к проведению призывной кампании в апреле-июле текущего года. Участие в сборе принимают военные комиссары, председатели призывных комиссий муниципалитетов, врачи и другие специалисты, задействованные в этой работе. Очередной призыв в регионе стартует 1 апреля.

Планируется, что первая отправка новобранцев из Верхневолжья состоится в середине апреля. В целом по итогам весенней призывной кампании ряды Вооружённых Сил России пополнят1000-1300 юношей из Тверской области.

«Сегодня военная форма – это образец нравственности и духовности. Молодёжь должна гордиться своей страной, хранить ценности нашего народа, поэтому патриотическое воспитание – важнейшее направление работы областного Правительства и общественных организаций региона», - считает Губернатор Игорь Руденя.

К началу призыва на базе регионального отделения ДОСААФ ряд новобранцев будут подготовлены по различным специальностям для работы на военной технике во время прохождения службы.

Традиционно весной в регионе пройдёт «День призывника», в котором примут участие старшеклассники из районов Верхневолжья. Ребятам проведут экскурсию по одной из войсковых частей, покажут военную технику и образцы вооружения.

Пресс-служба Правительства Тверской области