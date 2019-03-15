По инициативе Губернатора в Тверской области создается первое в России аварийно-спасательное формирование энергетиков, аттестованное МЧС

В Тверской области создаётся первое в России профессиональное аварийно-спасательное формирование по направлению электроэнергетики, аттестованное МЧС. В состав структуры войдут специалисты филиала «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». Это позволит обеспечить чёткую координацию действий при локализации и ликвидации возможных аварийных ситуаций на электросетях. Работа ведётся по инициативе Губернатора Игоря Рудени и направлена на повышение надёжности энергоснабжения жителей региона.

Вопросы обеспечения бесперебойной работы, модернизации электросетевого комплекса находятся на особом контроле Губернатора. В прошлом году в регионе стартовала программа повышения надёжности электроснабжения с общим объёмом финансирования 5 млрд рублей.

«Наша задача — повысить стабильность электроснабжения территории Верхневолжья, минимизировать количество отключений и перепадов напряжения, сократить время устранения аварий. Каждый житель региона должен почувствовать эти положительные изменения», – обозначил Игорь Руденя.

Основными задачами подразделения станут ликвидация аварий и восстановление энергоснабжения в кратчайшие сроки, предотвращение развития технологических нарушений, аварийно-спасательные работы при ЧС на электросетевых объектах, оказание первой помощи пострадавшим, проведение поисково-спасательных работ и эвакуация пострадавших из зоны ЧС.

В конце прошлого года при активном участии регионального Правительства в Тверской области прошли масштабные учения энергетиков. По итогам учений аварийность на сетях снизилась в два раза, в три раза уменьшилось время устранения аварийных отключений. Осенне-зимний период прошел в регионе без серьёзных отключений электроэнергии.

За три месяца, с сентября по декабрь 2018 года, была выполнена трёхлетняя производственная программа: расчищено 12,7 тыс. га и расширено свыше 1000 га просек, произведена замена 550 километров воздушных линий провода на изолированный. Установлено более 11 тыс. железобетонных опора воздушных линий, отремонтировано 327 трансформаторных подстанций.

В ходе учений также усовершенствована работа системы учета отключений в регионе, внедрены цифровые технологии, современные системы контроля, снижены потери на объектах электроэнергетики.

Пресс-служба Правительства Тверской области