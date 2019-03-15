В Международный день театра в Твери награждены лауреаты премии Губернатора Тверской области

27 марта, в Международный день театра, в Твери на одной сцене и в одном зале собрались представители всех профессиональных театров Верхневолжья, а также народных театральных коллективов. В Тверском академическом театре драмы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое праздничной дате и Году театра в России. Его участников поприветствовал Губернатор Игорь Руденя.

«Сегодня в Российской Федерации – самое большое количество государственных театров по сравнению с любой другой страной мира. На тверской земле театральное искусство развивается уже более 265 лет. Уверен, что в Год театра талант наших актеров и режиссеров проявится с особой силой».

На торжественной церемонии были объявлены лауреаты премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства за 2018 год по четырём театральным номинациям. Ими стали десять представителей творческих профессий. Это сотрудники Тверского театра драмы - артисты Ирина Бедросова и Геннадий Бабинов, заведующая музыкальной частью Иоланта Мельникова, режиссер-постановщик Александр Павлишин, а также артист Кимрского театра Владимир Бутаков, актёры Вышневолоцкого театра Валентина Кошевая и Алексей Чимичаков, художник театра кукол Ирина Баканова, актрисы театра юного зрителя Елена Фомина и Инна Волкова.

Продолжится празднование 29 марта. В этот день все профессиональные театры на своих площадках присоединятся к культурной акции «Ночь в театре». Зрителей ждут интересные программы.

30-31 марта в Тверской области пройдёт XXI региональный фестиваль любительского театрального искусства «Театральные встречи - 2019». Участие в нём примут театральные коллективы из Сандовского и Максатихинского районов, городов Кимры, Калязина и Конаково. Площадкой творческого форума станет Дом культуры города Кашина. В программе фестиваля сказки для детей, комедии и мистические драмы для взрослых.

2019 год Указом Президента Владимира Путина объявлен в Российской Федерации Годом театра. В числе основных задач — популяризация лучших отечественных театральных традиций и повышение доступности театров для граждан.

В Тверской области уделяется большое внимание модернизации материально-технической базы театров. За последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона заменено звуковое, световое и технологическое оборудование, для всех учреждений приобретены автобусы.

В 2019 году на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение Театров юного зрителя и кукол из федерального и регионального бюджета на 2019 год предусмотрено направить около 16 млн рублей, театров малых городов - Вышневолоцкого драматического театра и Кимрского театра драмы и комедии - 11,5 млн рублей.

Профессиональные театры Тверской области в этом году представят 32 новых спектакля. В регионе будут реализованы проекты «Театр в глубинку» и «Доступный театр», который позволит по максимально сниженной цене посмотреть все репертуарные спектакли.

В регионе работают 500 любительских театров. В течение года они также покажут новые спектакли. В ноябре 2019 года запланирован межрегиональный театральный фестиваль «Тверской ангажемент», в котором примут участие лучшие любительские театральные коллективы России.

Пресс-служба Правительства Тверской области