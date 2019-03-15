В Тверской области закупят 44 единицы техники для лесной отрасли

Более 43 млн рублей в Тверской области в 2019 году направят на закупку лесохозяйственной и лесопожарной техники для ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Выделение дополнительных средств на развитие лесного хозяйства региона предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», направленного на повышение качества мероприятий по воспроизводству лесных массивов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, приоритетным для лесной отрасли региона является рациональное использование природных ресурсов, усиление контрольно-надзорных мероприятий в лесах Верхневолжья.

Тверской области из федерального бюджета на эти цели в текущем году предусмотрено более 40 млн рублей. Софинансирование со стороны региона составит более 3,2 млн рублей.

Федеральные и областные средства направят на закупку 44 единиц техники. Из них 32 единицы будут предназначаться для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению, в том числе трактор, плуги, культиватор, кусторез, корчевальное и другое оборудование.

Также 12 единиц специализированной техники закупят для охраны лесов от пожаров: автоцистерну, малый лесопатрульный комплекс, квадроциклы и другое.

Приобретаемая техника позволит, в том числе усилить меры по профилактике и тушению торфяных пожаров. Проводимая работа по профилактике возгораний на торфяных месторождениях и в лесах Верхневолжья уже даёт значимые результаты. За четыре года количество торфяных пожаров на территории региона снизилось в десятки раз: с 79 в 2015 году до двух в 2018 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области