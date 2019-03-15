Банк России информирует: Игра «Тайна потерянной копилки» научит детей бережно относиться к деньгам

Игра «Тайна потерянной копилки» научит детей бережно относиться к деньгам

Банк России запустил новую онлайн-игру, обучающую основам финансовой грамотности. Вместе с персонажами игры – Полиной и Иваном юным участникам предстоит пройти волшебный лес, ледяную пещеру и летающие острова, спасая сбережения от сказочных врагов и встречая надёжных друзей, которые помогут в борьбе со злом. Все три уровня сопровождаются приключенческими мультиками. В финале захватывающей игры участников ждет памятный онлайн-постер.

«Тайна потерянной копилки» предназначена для детей старше 6-ти лет, но может также заинтересовать подростков и взрослых. Цель игры заключается в том, чтобы объяснить детям как обращаться с деньгами, научить избегать различных рисков и распознавать финансовых мошенников.

Сыграть в игру «Тайна потерянной копилки» можно на портале Центрального банка Российской Федерации «Финансовая культура».