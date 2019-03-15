7 апреля во Всемирный день здоровья Тверская область присоединится к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Мероприятие организовано Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации», Центром развития молодёжных волонтёрских программ ТвГУ, Общероссийским общественным движением «За сбережение народа» при поддержке Правительства Тверской области. Цель акции - повышение физической активности населения.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные проекты позволяют привлечь внимание граждан к своему здоровью, усилить профилактическую работу, развивать физкультуру и спорт.

Принять участие в акции может каждый желающий независимо от возраста и уровня физической подготовки, для этого необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenego.ru

Перед участниками будет поставлена задача – пройти 10 000 шагов и выложить на страницах акции в соцсетях «ВКонтакте» и «Facebook» фотографии с результатами шагомеров.

В столице Верхневолжья старт акции будет дан 7 апреля в 10.00 у памятника А. С. Пушкину на набережной Михаила Ярославича. Пешеходный маршрут будет пролегать через Новый мост, Речной вокзал, Ленинградскую заставу, Старый мост, стадион «Химик», улицу Советскую и ряд других объектов. В общей сложности участникам пешеходного марафона предстоит преодолеть порядка 7 километров.

Впервые Всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» прошла в регионах страны в 2014 году. За пять лет в ней приняли участие порядка 3000 тысяч человек. В Тверской области каждый год на пешеходный маршрут выходят около 800 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области