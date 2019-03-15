В 2019 году в Ржеве отремонтируют более 16 км дорог на пути к строящемуся мемориалу советскому солдату

В 2019 году в Ржеве проведут ремонт автодорог на пути к строящемуся мемориалу советскому солдату. В программу включено 10 участков общей протяжённостью свыше 16 км: по Ленинградскому, Зубцовскому и Осташковскому шоссе, Торопецкому тракту, улицам Грацинского, Большая Спасская, Н. Головни и другим. На эти цели планируется направить свыше 170 млн рублей из областного бюджета.

Для создания современной транспортной инфраструктуры рядом с мемориалом предполагается провести реконструкцию подъездных путей до мая 2020 года. В частности, участка автодороги «Москва - Рига» - Хорошево протяженностью 1 км с расширением до 4 полос, устройством освещения и стоянки. Рассматривается установка светофора и переходно-скоростных полос на федеральной трассе М-9 «Балтия».

«Строительство мемориала должно вестись одновременно с благоустройством Ржева. В городе будут отремонтированы дороги, фасады домов, проведено благоустройство. Параллельно со строительством мемориала советскому солдату за областные средства будет приведен в порядок Обелиск советским воинам, погибшим при освобождении города», - сказал Игорь Руденя.

Решение о ремонте Обелиска принято на заседании Российского организационного комитета «Победа» под руководством Президента России Владимира Путина 12 декабря 2018 года, в котором принял участие Игорь Руденя.

В настоящее время на площадке будущего мемориала советскому солдату идёт подготовка к строительству. Закладной камень на месте памятника был заложен в ноябре 2018 года.

Тверской регион взял на себя ответственность за создание инфраструктуры комплекса, благоустройство территории, обустройство общественных пространств. На площадке мемориала уже определены точки подключения к электрическим сетям, разрабатывается план-график подключения, которое будет осуществлено на льготных условиях. Решаются вопросы обеспечения доступа к интернету на территории комплекса.

Идею создания в Ржевском районе масштабного мемориала Советскому солдату поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного Государства России, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Куратор - Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы).

Планируется, что к 75-летию Великой Победы, в мае 2020 года, будет завершен первый этап строительства: открыт сам монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей. Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкции линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области