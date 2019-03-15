Юных поэтов Верхневолжья приглашают на Всероссийский конкурс «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева

До 1 июня 2019 года принимаются заявки от молодых поэтов на Всероссийский конкурс «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева. Принять участие в нем приглашают жителей Тверской области. Организатор творческого состязания – Музей Победы, жюри возглавил известный поэт-песенник Александр Шаганов.

Конкурс, который стартовал во Всемирный день поэзии 21 марта, проходит в трех номинациях – среди школьников 11-13 и 14-17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет. Необходимо представить поэтические работы о героях Великой Отечественной войны, фронтовиках, тружениках тыла и их семьях. Для участия в конкурсе нужно заполнить форму заявки на https://forms.gle/vXN6fWnQwAi7aqEz6 . В прошлом году работы поступили от более 300 юных поэтов из России, Республики Беларусь, Латвии и Украины.

Итоги подведут 16 июня 2019 года. Торжественная церемония награждения пройдет в Музее Победы 16 июля, она приурочена к дню рождения Андрея Дементьева. По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием.

Конкурс «Поэзия Победы» с 2018 года носит имя Андрея Дементьева. Лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств, Андрей Дементьев был первым председателем жюри конкурса.

Андреем Дмитриевичем были заложены традиции ежегодного празднования на малой родине Всемирного дня поэзии. В Твери торжества прошли 21 марта в единственном в России «Доме поэзии Андрея Дементьева». В торжественной церемонии открытия праздника принял участие Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул особый вклад Андрея Дементьева в развитие культурной и поэтической жизни Верхневолжья. В настоящее время в Правительстве Тверской области обсуждается вопрос об учреждении литературной премии имени Дементьева.

Одной из традиций празднования в Тверской области Всемирного дня поэзии стало проведение Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», который в 2019 году прошёл в третий раз. Всего в оргкомитет поступило около 400 заявок от молодых поэтов, в финал вышли 60 авторов. Заявки прислали участники из 83 городов России, а также из Беларуси, Украины и Донецкой Народной Республики.

«Дому поэзии Андрея Дементьева» также переданы книги народного поэта Республики Башкортостан Мустая Карима. Подарок художественному руководителю Дома поэзии, супруге поэта Анне Пугач вручил учредитель Фонда имени Мустая Карима, председатель Попечительского совета фонда «Дом национальных литератур» Тимербулат Каримов.

Кульминацией торжеств, приуроченных к Всемирному дню поэзии, стал показ 22 марта в Тверском театре драмы музыкального спектакля «Калина красная» по произведениям Василия Шукшина. Постановка создана театром «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной с участием Заслуженных артистов России Марии Шукшиной, Елены Сафоновой, Андрея Мерзликина, Народного артиста РСФСР Сергея Никоненко, а также Ивана Замотаева и Александра Когана.

Пресс-служба Правительства Тверской области