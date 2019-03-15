Молодые исполнители - стипендиаты Губернатора Тверской области выступили на сцене филармонии

26 марта в столице Верхневолжья прошёл традиционный концерт стипендиатов Губернатора Тверской области «Молодые дарования Тверского края». В исполнении юных музыкантов на сцене филармонии прозвучали произведения И.С Баха, Г. Генделя, А. Вивальди, Ф. Шумана и других композиторов.

«Тверская земля всегда славилась талантами. Наш край называют душой России, в том числе за богатейшее культурное наследие. Молодые дарования своим творчеством продолжают культурные традиции Верхневолжья. Каждый школьник и студент должен иметь возможность найти применение своим талантам здесь, на тверской земле», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В 2018/2019 учебном году стипендии и премии Губернатора Тверской области назначены 110 молодым дарованиям Верхневолжья. На эти цели из регионального бюджета направлено свыше 1,3 млн рублей.

Поощрительные выплаты распределены по 10 номинациям: музыкальное, театральное, хореографическое, изобразительное, цирковое, декоративно-прикладное, фото-, кино-, видеоискусство, дизайн в сфере культуры и искусства, социально-прикладное проектирование.

Стипендии в размере 1100 рублей ежемесячно присуждены 60 учащимся учреждений дополнительного образования, участникам клубов, детских и молодёжных общественных объединений региона. Стипендии в размере 1500 рублей ежемесячно — 40 учащимся учреждений профобразования.

Кроме того, 10 студентов выпускных курсов государственных профессиональных образовательных организаций в сфере культуры стали обладателями премии Губернатора Тверской области в размере 7500 рублей.

Концерт стипендиатов Губернатора Тверской области состоялся в рамках XXVII Международного фестиваля музыки И.С. Баха, который проходит с 21 марта по 2 апреля. Впервые фестиваль прошел в Тверской академической областной филармонии в 1993 году. За годы существования он принял на своей сцене выдающихся солистов современности, ведущие оркестровые и хоровые коллективы России и зарубежья, стал одним из самых известных и ярких ежегодных музыкальных форумов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области