Археологи из 9 стран мира соберутся на семинар «Тверская земля и сопредельные территории в древности» в столице Верхневолжья

26 марта в Твери стартовало XXII заседание научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». Событие объединило более 160 археологов из разных регионов России, а также Украины, Беларуси, Эстонии, Латвии, Финляндии, Швеции, Германии, Таджикистана.

Тверскую область на семинаре представляют сотрудники Тверского государственного объединённого музея, ТвГУ, ТГМУ, Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия региона, тверского филиала РГУ им. А.Н. Косыгина, археологических организаций.

За многие годы существования семинар стал настоящим брендом Тверской области. Он зарекомендовал себя не только как дискуссионная площадка, но и место для проведения масштабной научной деятельности в области археологии. Кроме того, серьезный блок работы на заседаниях семинара посвящен именно древнейшему историческому наследию Верхневолжья. Семинар дает уникальную возможность для получения ценнейших исторических знаний, обмена опытом с российскими и зарубежными учеными.

«В этом контексте для нас особенно важно продолжить изучение истории тверского края, популяризовать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», - считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Семинар также направлен на изучение Восточной и Северной Европы, а также Западной Сибири. Доклады участников охватывают развитие этих территорий от палеолита (древнего каменного века) до раннего Средневековья – времени появления славян на территории Верхневолжья.

Научные работы делегатов посвящены историко-культурным процессам, проходившим в древности, материальной и духовной культуре населения Евразии в разные периоды, выявлению новых археологических объектов, комплексным исследованиям площадок древних поселений, современным методам анализа археологических источников, изучению артефактов.

Председатель оргкомитета семинара, заслуженный работник культуры РФ Игорь Черных пояснил, что семинар это еще и уникальная возможность для студентов перенять опыт ведущих российских и зарубежных археологов. Многие молодые специалисты за годы работы выросли до докторов наук и сейчас представляют нашу страну на зарубежных конференциях.

Заседания семинара будут проходить 26-30 марта в здании Тверского государственного медицинского университета. Вход свободный.

28 марта в рамках семинара будет работать отдельная антропологическая секция, организованная объединённым музеем, медицинским университетом и Институтом археологии РАН.

30 марта планируется выезд участников семинара в Зубцов и Ржев с посещением Зубцовского и Ржевского краеведческих музеев-филиалов Тверского государственного объединённого музея.

Семинар проводится ежегодно Тверским государственным объединённым музеем и Тверской археологической службой совместно с медицинским университетом, Институтом археологии РАН и Институтом истории материальной культуры РАН.

Пресс-служба Правительства Тверской области